Yaşar Doğu, vefatının 57. yıl dönümünde anıldı

Cebeci Askeri Şehitliğindeki anma programına, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, eski milli sporcular, Tevfik Kış, Ahmet Ayık, Ercan Yıldız, Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, Güreş Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, Yaşar Doğu’nun oğlu Gazanfer Doğu, güreşseverler ve Doğu’nun yakınları katıldı.

"İKİ REKAT NAMAZ KILMADAN KESİNLİKLE MİNDERE ÇIKMAZDI"

Törende bir konuşma yapan Yaşar Doğu’nun oğlu Gazanfer Doğu tüm katılımcılara teşekkür ederek “Yaşar Doğu her şeyden önce iyi bir babaydı. Şampiyonluklarına gelince onu siz daha iyi biliyorsunuz. Ama onun çok üstün bir yetenek avcısı olduğunu söylemek isterim. Yeni antrenörlere örnek olacak çok özellikleri vardı. Ayrıca tam bir ülke sevdalısıydı. Milletine ve inançlarına ne kadar bağlı olduğunu biliyorsunuz. 2 rekat namaz kılmadan özellikle uluslararası maçlarda kesinlikle mindere çıkmazdı. Son zamanlarda kaybettiğimiz milli ve manevi değerleri yeniden kazanmamız için babamın hayatını anlatmamız lazım. Bugün hala Yaşar Doğu ismi anılıyorsa karşılık beklemeden yaptığı hizmetler yüzündendir. Babam asla unutulmayacaktır. Yaşar Doğu’nun evi, benim doğduğum ev yıkıldı. Belediye, kentsel dönüşüm adı altında o bölgeyi istimlak etti. Belediyenin biçtiği değere evi sorgusuz sualsiz terk ettik. Birilerinin devreye girmesi lazım. Kentsel dönüşüm planı içinde o evin bulunduğu yer güreş kulübü, güreş müzesi olarak değerlendirilmeli. Bütün şampiyonlar o evden geçti. Ankara’ya geldikleri zaman uğranılan yerdi orası, güreş tekkesi gibiydi. Yaşar Doğu Güreş Kulübü var. Bu kulüp oraya yerleştirilsin. Büyük bir hizmet olur" şeklinde konuştu.

"YAŞAR DOĞU’YU UNUTMAYACAĞIZ VE ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Yaşar Doğu’nun Olimpiyat Dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatarak, “Ancak bu şampiyonluklarının yanı sıra güreşi bıraktıktan sonra öğrencilerine yememiş yedirmiş giymemiş giydirmiştir. İşte bu yüzden idol olmuştur. Eğer bugün hala anılıyorsa işte sebep budur. Yaşar Doğu’yu unutmayacağız ve asla unutturmayacağız” dedi.

"TÜRK GÜREŞİNE YAPTIĞI KATKILAR SAYMAKLA BİTMEZ"

Eski Federasyon başkanlarından Ahmet Ayık ise Yaşar Doğu’yu rahmetle andıklarını belirterek, “Yaşar hocamızın Türk güreşine yaptığı katkılar saymakla bitmez. Yaşar Doğu büyük bir şampiyondu. Ama bu onun için yetmez. Asıl önemli olan güreşi bıraktıktan sonraki hizmetleri çok daha büyüktür. Güreş ailesine tam bir reis olarak hizmet etmiştir. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Bizim hocamızdı. Biz milli forma giymeden önce bize mutlaka abdest aldıracak kadar inançlıydı” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Yaşar Doğu’nun mezarına, dünyaya geldiği Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünden getirilen toprak atıldı ve su döküldü.

YAŞAR DOĞU KİMDİR?

1913 yılında Samsun’un Kavak İlçesine bağlı Karlı köyünde doğan Yaşar Doğu, I. Dünya Savaşı sırasında babasının ölmesi üzerine annesinin köyü olan Emirli’ye yerleşti. Bu köyde çok küçük yaşta güreşe başladı. Daha 15 yaşında iken yörenin en ünlü pehlivanları arasına girdi. Askere gidene kadar karakucak güreşi yaptı.

1936 yılında Ankara’da askerde iken, güreş kulübüne girdi ve minder güreşine başladı. 1938 yılında askerliği bitince Ankara’ya yerleşti ve kulübü adına güreşmeye başladı. Burada o dönem milli takımın başında olan Finlandiyalı antrenör Onni Helinen ondaki güreş stilini ve gücünü görünce 1939 yılında Milli Takıma aldı. Aynı yıl Oslo’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 66 kiloda güreşti ve yaptığı dört güreşin birinde yenildi ve ikinci oldu. Serbest stildeki tek yenilgisini sayı ile Estonyalı güreşci Toots’a karşı aldı. Oslo Turnuvası Yaşar Doğu’nun katılıp da şampiyon olmadığı tek serbest stil turnuvası oldu.

ÜÇ TUŞLA ÜÇ GALİBİYET ALDI

1940 yılında İstanbul Çemberlitaş’da yapılan Balkan Şampiyonası’nda üç tuşla üç galibiyet aldı ve 66 kiloda şampiyon oldu. Araya II. Dünya Savaşı girmesiyle 1946’da Kahire ve İskenderiye’de yapılan iki milli karşılaşmada iki tuşla iki galibiyet daha kazandı. Yine o yıl Stokholm’de yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 73 kilo ile 6 maça çıktı ve hepsini kazanarak ilk defa Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. Bir yıl sonra Prag’da yapılan Avrupa Grekoromen Şampiyonası’nda yine bütün rakiplerini yendi ve 73 kilonun şampiyonu oldu.

1948 Londra Olimpiyatları’na katıldı ve burada 5 rakibini de yenerek Olimpiyat şampiyonu oldu.

1949 yılında Türk Milli Takımı ile bir Avrupa Turnesi’ne çıktı. İtalya, İsviçre, İsveç ve Finlandiya’yı kapsayan bu turnede 79 kiloda toplam 7 güreş yaptı ve hepsini kazandı. Aynı yıl Avrupa Güreş Şampiyonası İstanbul’da düzenlendi. Yaşar Doğu, 79 kiloda güreşti ve ilk üç rakibini tuşla, finalde ise İsveçli ünlü güreşçi Groemberg’i sayı ile yenerek şampiyon oldu.

1950 yılında bu defa Asya’da bir turneye çıktı. Bağdat, Basra ve Lahor’da yaptığı tüm güreşlerde rakiplerini tuşla yendi ve ününü Doğu’da da yaygınlaştırdı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KAZANDI

Yaşar Doğu, güreş hayatı boyunca bir kez Dünya Şampiyonası’na katılma şansını yakaladı. 1951 yılında 87 kiloda mindere çıkan Yaşar Doğu kısa boylu olduğu için bu kiloda güreşmesinin güç olmasına rağmen Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini yenerek, ömrünün ilk ve son Dünya Şampiyonluğu’nu kazandı. 1951 yılında Helsinki’ye giden güreş milli takımının hepsi şampiyonluk unvanıyla yurda dönmüştür. Bu takım Yaşar Doğu, Nurettin Zafer, Haydar Zafer, Nasuh Akar, Celal Atik, Ali Yücel, İbrahim Zengin ve Adil Candemir’den oluşmaktaydı.

Londra Olimpiyatları’ndan sonra kendisine ev armağan edildiği için Olimpiyat Komitesi’nce profesyonel ilan edilince, 1952 Helsinki Olimpiyatları’na katılamadı.

1961 YILINDA VEFAT ETTİ

Güreşi bıraktıktan sonra Milli Takım’da antrenör oldu. 15 Aralık 1955 günü Milli Takım’la beraber İsveç’te bulunduğu sırada ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların kesin dinlenme önerisine rağmen yurda döndükten sonra genç güreşciler yetiştirmeye devam etti.

8 Ocak 1961’de Ankara’da geçirdiği ikinci kalp krizi ile vefat etti. Kabri Ankara Cebeci Askeri Şehitliğindedir.

Türk güreşinin efsane isimlerinden biri olan Yaşar Doğu, ay yıldızlı mayo ile yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenilmiş, galip geldiği 46 karşılaşmanın 33’ünü tuşla kazanmıştır. Kazandığı 46 karşılaşmanın normal süre toplamı 690 dakika olduğu halde, kısa sürede yaptığı tuşlar nedeniyle bu güreşler toplam 372 dakika 26 saniye sürmüştür.