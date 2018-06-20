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’Yarasa uçuşu’ nefes kesti

Adrenalin tutkunlarının gözdesi ’wing suit’ Erzincan’ın turizmde öncü ilçelerinden biri olan Kemaliye ilçesinde eşsiz görüntüler oluşturdu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:59
’Yarasa uçuşu’ nefes kesti

Adrenalin tutkunlarının gözdesi ’wing suit’ Erzincan’ın turizmde öncü ilçelerinden biri olan Kemaliye ilçesinde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Avustralya’dan ABD’ye, Güney Afrika’dan Brezilya’ya, 12 ülkeden 19 pilot, 900 metrelik yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktılar. Gökyüzünde süzülen yarasa uçuşu (wing suit) tutkunları, havada taklalar atarak, izleyenlere macera dolu görüntüler yaşattılar.

Sabahın erken saatinde Seyit Ali Parkı ve Mani Yolunda yerlerini alan yerli ve yabancı turistler, cep telefonları ile atlayışları saniye saniye kaydettiler.

(Abdullah Aslan/İHA)
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