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Yakın Doğu Üviversitesi, Galatasaray’ı farklı mağlup etti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Galatasaray’ı 90-53 farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı cumartesi günü oynanacak. İki galibiyete ulaşan ekip yarı finale adını yazdıracak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:36
Yakın Doğu Üviversitesi, Galatasaray’ı farklı mağlup etti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Galatasaray’ı 90-53 farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı cumartesi günü oynanacak. İki galibiyete ulaşan ekip yarı finale adını yazdıracak.

Salon: Caferağa

Hakemler: Murat Ciner xx, Sinem Tetik xx, Dorukhan Kalyoncu xx

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot xx 13, Olcay Çakır Turgut xx 8, McBride xxx 14, Lavender xxx 19, Holingsvorth xx 9, Bahar Çağlar xx 4, Cansu Köksal xx 9, Gruda xxx 14, Gökçe Doğan x

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

Galatasaray: Işıl Alben xx 6, Epoupa xx 13, Tuğba Taşçı x, Dubljevic xx 8, Petronyte xxx 22, İrem Naz Topuz x 2, Davis x 2, Özge Kavurmacıoğlu x, Gizem Başaran x, Merve Uygül x

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. Periyot: 23-9 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 40-33 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 68-42 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

(İHA)
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