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Yakın Doğu Üniversitesi farklı yendi

Euroleague Women çeyrek final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Fransız Bourges Basket’i 85-64 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi.

07 Mart 2018 Çarşamba 23:56
Yakın Doğu Üniversitesi farklı yendi

Euroleague Women çeyrek final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Fransız Bourges Basket’i 85-64 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi.

Salon: Palais des Sports du Prado

Hakemler: Gintaras Vitkauskas xx, Jelana Tomic xx, Michal Proc xx

Bourges Basket: Elodie Godin x 6, Valeriane Ayayi x 7, Marine Johannes x 2, Laia Palau xx 9, Alexia Chartereau, Ruth Hamblin xx 8, Sarah Michel x 5, Kristen Sharp x 4

Başantrenör: Olivier Lafargue

Yakın Doğu Üniversitesi: Kayla McBride xxx 12, Courtney Vandersloot xxx 12, Jantel Lavender xxx 14, Elin Eldebrink xx 7, Sandrine Gruda xx 6, Kuanitra Hollingsworth xx 8, Bahar Çağlar x, Olcay Çakır Turgut x 2, Cansu Köksal x

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

1. Periyot: 6-24 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 24-43 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 41-61 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

(İHA)
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