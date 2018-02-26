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Vuvuzela çalan taraftarlara spor seyrinden men cezası

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında ’Vuvuzela’ çalan 2 taraftar, seyirden men edildi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 11:57
Vuvuzela çalan taraftarlara spor seyrinden men cezası

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında ’Vuvuzela’ çalan 2 taraftar, seyirden men edildi.

Demir Grup Sivasspor’un Yeni 4 Eylül Stadı’nda karşılaştığı ve 2-1 kazandığı Galatasaray maçında 5 taraftara 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. Maçta meşale yakan M.Ö. (25), oyun alanına su şişesi fırlatan N.A. (30) hakaret içeren tezahüratlarda bulunan B.Ç. (22) ve stada ’Vuvuzela’ sokarak yüksek ses çıkartan A.T.Ç (32) ile R.A. (40) hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca; kimlik bilgileri belirlenen 3 şahıs ve kimlik tespit çalışmaları devam eden 2 şahıs hakkında tahkikat sürecine devam edildiği bildirildi.

Statta bulunan 576 kamera yardımı ile yapılan kontrollerde belirlenen kişiler için seyirden men cezası verilirken, haklarında hazırlanan dosya ise Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

(Uğur Yiğit/İHA)
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