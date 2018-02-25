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Vodafone Park’ta 11’ler belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde ilk 11’ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda hastalığı nedeniyle Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkartıldı.

25 Şubat 2018 Pazar 18:25
Vodafone Park’ta 11’ler belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde ilk 11’ler belli oldu. Siyah-beyazlılarda hastalığı nedeniyle Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkartıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını derinden etkileyecek olan karşılaşma öncesinde ilk 11’ler belli oldu.

Sahaya çıkacak 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Babel, Vagner Love

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Roman, Neto, İsmail, Dirar, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, Fernandao

(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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