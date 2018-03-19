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Villarreal’e galibiyeti Enes Ünal getirdi

Milli futbolu Enes Ünal, Atletico Madrid karşısında Villarreal’a galibiyeti getiren golleri kaydeden isim oldu.

19 Mart 2018 Pazartesi 00:01
Villarreal’e galibiyeti Enes Ünal getirdi

Milli futbolu Enes Ünal, Atletico Madrid karşısında Villarreal’a galibiyeti getiren golleri kaydeden isim oldu.

İspanya La Liga’nın 29. haftasında Villarreal sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. İspanyol kulübün 2-1 kazandığı karşılaşmada golleri kaydeden milli futbolu Enes Ünal oldu.

Atletico Madrid, 20. dakikada Antoine Griezmann’ın penaltı golüyle öne geçerken, 74. dakikada Fornals’ın yerine oyuna dahil Enes Ünal, 82. dakikada ve 90+1. dakikada ağları sarsarak takımına galibiyeti getirdi.

Genç futbolcu attığı bu 2 golle, La Liga’da bu sezon 6 gole ulaşmış oldu. Ünal, Villarreal formasıyla da ligdeki 17. maçında 5. golünü kaydetti.

(İHA)
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