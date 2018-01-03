Vida: "Beşiktaş için mücadele edeceğim"

Vida, kendisi için düzenlenecek imza töreni öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başkan Fikret Orman ile transfer için Zagreb’te görüştüklerini belirten Vida, "Bana orada çok büyük ilgi ve alaka gösterdi. O an Beşiktaş’a gelmeye karar verdim. Dynamo Kiev ile sözleşmemin bitmesine uzun bir süre vardı. O sürenin dolmasını beklemek zorunda kaldım. En sonunda buraya geldim" diye konuştu.

Come to Beşiktaş videosunu çok beğendiğini dile getiren Vida, "Beşiktaş’ı sürekli takip ettim. Pepe üst düzey bir oyuncu. Tosic ve Mitrovic ile forma rekabeti yaşayacağız. Muhteşem bir taraftar var. Sakatlandığım maçta bana gösterilen ilgiyi yaşadım. Beşiktaş için mücadele edeceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tur atlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Takım için nerede görev verilirse orada oynarım ve elimden geleni yaparım" ifadelerini kullandı.