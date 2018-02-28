Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
119070
ALTIN
161.226
DOLAR
3.8026
STERLİN
5.2472
EURO
4.6450
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Valbuena şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, şampiyon olabilecek güce sahip olduklarını söyledi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:09
Valbuena şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, şampiyon olabilecek güce sahip olduklarını söyledi.

Sarı-lacivertli ekibin başarılı futbolcusu Valbuena, Fenerbahçe Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu. Kendisi için futbolun eşittir hayat olduğunu ifade eden Fransız yıldız, "Maç kazandığımız akşamlar, benim için en mutlu akşamlardır. Yarışmacı ve mücadeleci bir insanım. Sahaya çıktığımda işim için, başarılı olmak için her şeyimi ortaya koyarım. Ayrıcalıklı bir işimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sezon başına oranla birlik ve beraberlik duygularının arttığını da ifade eden sarı-lacivertli oyuncu, "Buna bağlı olarak maç kazanmaya başladık. Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla 15 maçlık bir seri yakalamıştık. Maç kazanmak, kuşkusuz gelişimimize de katkı sağlıyor. Kazandığımız maçlar, bizim vitaminimiz. Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli. Hedefimiz belli. Fenerbahçe, son 3 sezonu şampiyon tamamlayamadı ve artık şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek de çok önemli bir hedef, bizim için. Hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu olmak üzere iki farklı hedefimiz var. Sezon sonunda bu hedeflere ulaşmak istiyoruz ve şampiyon olabilecek güce sahibiz" diye konuştu.

"BENİM İÇİN MİLLİ TAKIMA DÖNMEK ZOR GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Milli takımla ilgili görüşlerini de paylaşan Valbuena, "Benim için milli takıma dönmek zor gibi gözüküyor. Başarılı ve gelecek vadeden yeni bir neslin geldiğini görüyoruz. Ben, Fransa Milli Takımı için çok şey yaptım ve o formayı giymek benim için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Kendi ülkenin formasını giymenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Tercihim, Fenerbahçe’ye odaklanmak ve bu forma altında şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE, KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM EN İYİ TARAFTAR ATMOSFERİNE SAHİP KULÜP"

Fransız oyuncu, Türkiye’de futbola çok büyük tutkunun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ama Fenerbahçe’ye daha büyük bir tutku var. Kariyerim boyunca güzel atmosferlerde oynadım ama burası başka bir seviye. Fenerbahçe, kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar atmosferine sahip kulüp."

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Tekke’nin acı günü
Fatih Tekke’nin acı günü
O şarkıyı çalan anonsçu işten çıkartıldı
O şarkıyı çalan anonsçu işten çıkartıldı
Fernandao’ya 2 maç ceza
Fernandao’ya 2 maç ceza
Neymar’dan berber Hüseyin’e selam
Neymar’dan berber Hüseyin’e selam
Rıza Çalımbay’dan oyuncularına Beşiktaş uyarısı
Rıza Çalımbay’dan oyuncularına Beşiktaş uyarısı
"Gerektiğinde tekmelere kafa atabilecek..."
"Gerektiğinde tekmelere kafa atabilecek..."
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim