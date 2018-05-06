VakıfBank’ta kupa coşkusu

VakıfBank, CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj’ı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez şampiyonluğa ulaştı.

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde Romanya temsilcisi CSM Volei Alba Blaj’ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank’ta kupa seremonisi sonrası oyuncular ve Başkan Osman Demren basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MELİS GÜRKAYNAK: ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu belirten Melis Gürkaynak, “Dün çok zor bir maç oynadık. Bugün ev sahibine karşı oynadık. Gerçekten çok kuvvetli bir takımdı. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı” dedi.

Kaptan Gözde Kırdar’ın jübilesini değerlendiren Melis, “Ben VakıfBank altyapılıyım. Gözde gibi bir kaptanla oynadığım için gerçekten çok mutluyum. Onun VakıfBank’a emekleri, katkıları gerçekten tartışılamaz. Onunla aynı sahada olduğum için çok mutluyum. Hepimiz için çok güzel bir sezon sonu oldu. Umarım devamı gelir VakıfBank için” diye konuştu.

ZEHRA GÜNEŞ: “İNANILMAZ BİR DUYGUYDU”

Mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Zehra Güneş, “Bunlar benim ilk kupalarım. Dörtte dört yaptık, hedefimize ulaştık. Bütün takım arkadaşlarıma, bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir duyguydu” şeklinde konuştu.

Genç oyuncu, Gözde ile ilgili ise, “Hayalimdi. Gözde ablayı tribünden izlerdim. Gerçekten o kadar iyi bir insan olarak duruyordu ki dışarıdan, sonunda onunla oynama duygusunu yaşadığım için çok mutluyum” dedi.

GİZEM ÖRGE: BÜTÜN TAKIMLA GURUR DUYUYORUM

Üst üste ikinci şampiyonluk olduğu için çok mutlu olduklarını vurgulayan Gizem Örge, “Bir sezonda alınabilecek bütün kupaları aldığımız için daha çok mutluyuz. Bu sezonu unutulmaz yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle de Gözde abla için. Kariyerini zirvede bitirdi. O yüzden çok mutluyuz. Bütün takımla gurur duyuyorum. Büyük bir iş başardık bu sene” ifadelerini kullandı.

OSMAN DEMREN: BÜYÜK BİR EMEĞİN KARŞILIĞI

“Ülkemize kupayı tekrar hediye ettiğimiz için gerçekten çok mutluyuz” diyen Kulüp Başkanı Osman Demren ise, “Biz büyük bir aileyiz. İnşallah hediyelerimiz devam eder. İkinci büyük mutluluğumuz da gerçekten Türkiye’nin en büyük bayan sporcularından birisi olduğunu söyleyebilirim ve voleybolda da en büyüğü, efsanesi Gözde bugün bıraktı. Gözde’yi hem Türkiye Kupası hem Türkiye Şampiyonlar Kupası hem de Türkiye Lig şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu ile uğurlamanın da büyük bir gururunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz mayıs ayında da Dünya Şampiyonluğu’nu almıştık. İnanılmaz gururluyuz, mutluyuz. Gerçekten bunu bir aile olmanın, azimle çalışmanın ve inanmanın bir sonucu olarak görüyorum. O nedenle büyük bir haz duyuyoruz. Büyük bir emeğin karşılığı. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun inşallah. Ülkemizin insanları her şeyin en güzeline layık. Biz de bunu yapabildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir bütün olarak VakıfBank ailesini tebrik ediyorum. Başta bankamız yönetimi, yönetim kurulu başkanımız, genel müdürümüz olmak üzere herkesin aile olgusuyla hareket etmesiyle elde edilen başarı. Hepinize de ilginizden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

(Sabri Kalkar/İHA)