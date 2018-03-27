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VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde finalde

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi play-off etabı yarı final serisinde ilk maçta 3-0 yendiği Galatasaray’ı ikinci karşılaşmada 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

27 Mart 2018 Salı 22:31
VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde finalde

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi play-off etabı yarı final serisinde ilk maçta 3-0 yendiği Galatasaray’ı ikinci karşılaşmada 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Sultanlar Ligi play-off ikinci maçında Galatasaray’ı 3-2 mağlup eden VakıfBank, finale yükseldi. 25-23, 24-26, 22-25, 32-30 ve 15-8’lik setlerle sahadan galibiyetle ayrılan VakıfBank, final serisinde Eczacıbaşı Vitra ile karşılaşacak.

Maça savunmada kötü başlayan VakıfBank, 19-11 geriye düştü. Ardından iyi reaksiyon gösteren sarı-siyahlılar, seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. İkinci seti 26-24 kaybeden VakıfBank, üçüncü seti de 25-22’yle Galatasaray’a verdi. Müthiş çekişmeye sahne olan dördüncü seti 21-24’ten gelerek 32-30 alan sarı-siyahlılar, mücadeleyi tie breake taşıdı. Hücumda işi sıkı tutan VakıfBank, tie breaki 15-8, maçı da 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Vitra’yla karşılaşacak. Final etabının maç programı önümüzdeki günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından açıklanacak.

(İHA)
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