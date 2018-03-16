Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

VakıfBank final için avantaj elde etti

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Play-off etabı yarı final ilk maçında Galatasaray’ı 25-15, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-0 yendi. Play-off etabı yarı final rövanş maçı 27 Mart’ta VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

16 Mart 2018 Cuma 23:43
VakıfBank final için avantaj elde etti

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Play-off etabı yarı final ilk maçında Galatasaray’ı 25-15, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-0 yendi. Play-off etabı yarı final rövanş maçı 27 Mart’ta VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off etabı yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 25-15, 25-23 ve 25-19’luk setlerle geçti. Play-off etabı yarı final rövanş maçı 27 Mart’ta VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

Karşılaşmanın ilk setinde teknik molayı 12-5’le önde geçen VakıfBank, 25-15’lik skorla 1-0 öne geçti. Teknik molasını 12-11 geride kapadıkları ikinci seti ise sarı-siyahlılar 25-23 kazandı. (2-0) VakıfBank, teknik molasını 12-10 önde geçtiği üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor evinde kazanmak istiyor
Trabzonspor evinde kazanmak istiyor
Başakşehir ile Beşiktaş 20. randevuda
Başakşehir ile Beşiktaş 20. randevuda
“En büyük sorun top kayıplarıydı”
“En büyük sorun top kayıplarıydı”
"Bu takımla ligde kalmak istiyoruz”
"Bu takımla ligde kalmak istiyoruz”
“Hakem kararlarında standartsızlık söz konusu”
“Hakem kararlarında standartsızlık söz konusu”
Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı
Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim