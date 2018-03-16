VakıfBank final için avantaj elde etti

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Play-off etabı yarı final ilk maçında Galatasaray’ı 25-15, 25-23 ve 25-19’luk setlerle 3-0 yendi. Play-off etabı yarı final rövanş maçı 27 Mart’ta VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.
VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off etabı yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, rakibini 25-15, 25-23 ve 25-19’luk setlerle geçti. Play-off etabı yarı final rövanş maçı 27 Mart’ta VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.
Karşılaşmanın ilk setinde teknik molayı 12-5’le önde geçen VakıfBank, 25-15’lik skorla 1-0 öne geçti. Teknik molasını 12-11 geride kapadıkları ikinci seti ise sarı-siyahlılar 25-23 kazandı. (2-0) VakıfBank, teknik molasını 12-10 önde geçtiği üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.(İHA)