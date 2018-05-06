VakıfBank 4. kez Avrupa’nın en büyüğü

Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden CEV Şampiyonlar Ligi Finali’nde VakıfBank, ev sahibi CSM Volei Alba Blaj takımını 3-0 mağlup ederek 4. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

CEV Şampiyonlar Ligi Finali’nde VakıfBank, Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj takımı karşı karşıya geldi. Bükreş’te bulunan Sala Polivalenta’da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede rakibi CSM Volei Alba Blaj’ı 25-17, 25-11 ve 25-17‘lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde adını üst üste 2. kez, toplamda 4.kez Avrupa şampiyonu oldu.

KÜNYE

Salon: Sala Polivalenta

Hakemler: Mario Bernaola (İspanya), Kari Partianinen (Finlandiya)

VakıfBank: Cansu, Gözde, Rasic, Slöetjes, Zhu, Zehra, Gizem (L) (Robinson, Melis)

CSM Volei Alba Blaj: Crncevic, Onyejekwe, Cleger, Salaoru, Krsmanovic, Barakova, Melisa (L), Selime (L) (Möllers, Koleva, Malesevic, Thomaz De Aquino)

Setler: 25-17, 25-11, 25-17

Süre: 70 dakika (25’,20’,25’)

(Sabri Kalkar/İHA)