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Usain Bolt Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacak

Olimpiyat ve dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un yarın yapacağı antrenmanda yer alacak.

22 Mart 2018 Perşembe 12:22
Usain Bolt Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacak

Olimpiyat ve dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un yarın yapacağı antrenmanda yer alacak.

Futbol ile ilgisini her zaman söyleyen Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile antrenmana çıkacağını duyurdu. Bolt, Dortmund formalı paylaşımını "BVB cuma günü için hazır ol" açıklamasıyla yaptı. Dortmund da "Bolt geliyor!" paylaşımında bulunarak, yarın yapılacak antrenmanın seyircilere açık olarak gerçekleşeceğini duyurdu.

Olimpiyat ve dünya rekortmeni atlet, 2017 yılında yapılan 16. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda kariyerini noktalamıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)
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