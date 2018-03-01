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Umut Bulut küllerinden doğdu

Kayserispor’da adeta ikinci baharını yaşayan yıldız futbolcu Umut Bulut, Süper Lig’de kalan 11 hafta da 4 gol atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

01 Mart 2018 Perşembe 10:41
Umut Bulut küllerinden doğdu

Kayserispor’da adeta ikinci baharını yaşayan yıldız futbolcu Umut Bulut, Süper Lig’de kalan 11 hafta da 4 gol atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

Futbol geçmişinde Ankaragücü, Galatasaray, Trabzonspor ve Toulouse gibi önemli takımlar bulunan Umut Bulut, son olarak memleketinin takımı Kayserispor’da futbol hayatını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı kulübe geldikten sonra adeta ikinci baharını yaşamaya başlayan tecrübeli oyuncu ligin 23. haftası itibari ile 13 gole ulaştı. Kariyerinde ligde bir sezonda en fazla 16 gol atan Umut Bulut, bu performansı ile kariyer rekorunu kırmaya oldukça yaklaştı. Ankaragücü forması ile 2005-2006 sezonunda ligde tam 16 gole imza koyan Umut Bulut, bu sezon ligin bitimine 11 hata kala bu rakama yaklaştı. Üç gol daha atması durumunda rekorunu yakalayacak olan tecrübeli isim eğer kalan 11 haftada 4 gol atarsa kariyerinin en parlak sezonunu yaşamış olacak. Son olarak Kasımpaşa ile oynanan maçta penaltı atışından rakip fileleri havalandıran Umut Bulut, bu sezon yakaladığı bu form grafiği ile takımın ligin üst sıralarda yer almasında da önemli bir rol üstlenmiş oldu.

BU SEZON LİGDE 11 TAKIMA GOL ATTI

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Umut Bulut, ligde 11 maçta gol sevinci yaşadı. Tecrübeli isim Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta iki gol birden atttı. Golcü oyuncu, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor takımlarına ise her iki maçta birden gol atma başarısı gösterdi. Umut Bulut’un bu sezon gol attığı takımlar şöyle: Fenerbahçe, Gençlerbirliği, MedipolBaşakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (2), Galatasaray, Demir Grup Sivasspor (2), Antalyaspor (2) ve Kasımpaşa.

(Erhan Kan/İHA)
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