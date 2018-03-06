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Ümraniyespor deplasmanda kaybetti

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Gazişehir Gaziantep maçı 2-0 kazandı.

06 Mart 2018 Salı 21:25
Ümraniyespor deplasmanda kaybetti

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Gazişehir Gaziantep maçı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Del Valle kaleciyle karşı karşı kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada sağdan yapılan ortada Özgürcan gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Bozbey xx, İlker Takpak xx

Gazişehir Gaziantep: Stachowiak xx, Yasin xx, Ahmet Kesim xx, Gökhan xx, Mehmet Erdem xx, İsmail xx, Tugay xx, Adama Ba xx (Himmet dk. 70 x), Okan xx (Prince dk. 56), Özgür Can xxx (Webo dk. 82 x), Del Vale xxx

Yedekler: Necati, Özgür Özkaya, Sinan, Murat, Samican, Serdar

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Ümraniyespor: Metin xx, Appindangoye xx, Merhan xx, Mücahit xx (Emircan dk. 81 ?), Tarık xx, Bulut xx (Timur 46. dk x), İbrahim xx, Cleyton xx (Bahadır dk. 67 x), Samet xx, Rangelov xx, Serdar Özbayrak xx

Yedekler: Burak, Mustafa, Mehmet Sedef, Andreas

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Goller: Del Valle (dk. 15), Özgürcan (dk. 20) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Rangelov, Tarık, Serdar, Mücahit (Ümraniyespor), Tugay, Prince (Gazişehir Gaziantep)

(Lider Olgun /İHA)
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