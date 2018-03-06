Ümraniyespor deplasmanda kaybetti

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Ümraniyespor’u konuk etti. Gazişehir Gaziantep maçı 2-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Del Valle kaleciyle karşı karşı kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada sağdan yapılan ortada Özgürcan gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Koray Gençerler xx, İbrahim Bozbey xx, İlker Takpak xx
Gazişehir Gaziantep: Stachowiak xx, Yasin xx, Ahmet Kesim xx, Gökhan xx, Mehmet Erdem xx, İsmail xx, Tugay xx, Adama Ba xx (Himmet dk. 70 x), Okan xx (Prince dk. 56), Özgür Can xxx (Webo dk. 82 x), Del Vale xxx
Yedekler: Necati, Özgür Özkaya, Sinan, Murat, Samican, Serdar
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Ümraniyespor: Metin xx, Appindangoye xx, Merhan xx, Mücahit xx (Emircan dk. 81 ?), Tarık xx, Bulut xx (Timur 46. dk x), İbrahim xx, Cleyton xx (Bahadır dk. 67 x), Samet xx, Rangelov xx, Serdar Özbayrak xx
Yedekler: Burak, Mustafa, Mehmet Sedef, Andreas
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Del Valle (dk. 15), Özgürcan (dk. 20) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Rangelov, Tarık, Serdar, Mücahit (Ümraniyespor), Tugay, Prince (Gazişehir Gaziantep)(Lider Olgun /İHA)