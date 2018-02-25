Ümraniyespor: 1 - A.Ç. Giresunspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
39. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Dodo’nun Rangelov’a yaptığı müdahaleyi hakem Sarper Barış Saka penaltı olarak nitelendirdi.
40. dakikada İbrahim Akdağ’ın kullandığı penaltı vuruşu kaleci Ahmet Şahin’in kapatığı köşeden ağlara gitti. 1-0
86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Fatih Atik’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
---KÜNYE---
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Emrah Ünsal xx
Ümraniyespor: Metin xx, Tarık xx, Merthan xx, Mehmet Sedef xx, Oğuz Ceylan xx, Samet xx (Mücahit dk. 66 x), Emircan xx, Cleyton xx (Bulut dk. 60 x), İbrahim Akdağ xx, Timur Temeltaş xx (Bahadır dk. 87 ?), Rangelov xx
Yedekler: Burak, Appindangoye, Mustafa, Serdar Özbayraktar, Beytullah
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet xx, Caner xx, Dimitriadis xx, Abdülkerim xx, Hüsamettin xx, Jones xx (Dialiba dk. 46 x), Fatih Atik xx, Dodo xx, Recep xx (Hakan dk. 76 x), Murat xx (Batuhan dk. 69 x), Henrique xx
Yedekler: Anıl, Ali, Sergen, Bilal
Teknik Direktör: Hakan Kurt
Gol: İbrahim Akdağ (dk. 40 pen.) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Bulut, Timur, Merthan (Ümraniyespor) Recep (Akın Çorap Giresunspor)(İHA)