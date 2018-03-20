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“Umarım mutlu sona ulaşırız”

CEV Kadınlar Kupası’nda finale yükselen Eczacıbaşı VitrA’da antrenör Marco Aurelio Motta, oyuncularının çok iyi oynadığını belirterek, “Umarım mutlu sona ulaşırız” dedi.

20 Mart 2018 Salı 21:08
“Umarım mutlu sona ulaşırız”

CEV Kadınlar Kupası’nda finale yükselen Eczacıbaşı VitrA’da antrenör Marco Aurelio Motta, oyuncularının çok iyi oynadığını belirterek, “Umarım mutlu sona ulaşırız” dedi.

Almanya temsilcisi Palmberg Schwerin’i 2 maçta da 3-0’lık sonuçlarla mağlup ederek CEV Kadınlar Kupası’nda finale yükselen Eczacıbaşı VitrA’da antrenör Marco Aurelio Motta, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takımın oynadığı oyundan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bütün oyunculara forma verme şansı buldum. Takım oyunu oynadık ve bu nedenle çok mutluyum. Finalde rakibimiz kim olursa olsun saygı duyup önümüze bakmamız gerekiyor. Şimdi rakibimizi bekleyeceğiz. Maç maç odaklanmalıyız. İlk maçı oynadıktan sonra ikinci maça odaklanacağız. Ondan sonra da umarım mutlu sona ulaşırız” diye konuştu.

JORDAN: “BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Takım kaptanı Jordan Quinn Larson, Almanya’da çok büyük salonda oynadıklarını söyleyerek, “Açıkçası bizim için zor bir maçtı. Orada kazanıp burada da 3-0 kazandığımız için çok mutluyum, Bu maçlar bize çok büyük güven sağladı. Hala oynamamız gereken 2 önemli maç var. Takıma çok güveniyorum ve bunu başaracağımıza inanıyorum” açıklamasını yaptı. Eczacıbaşı VitrA’nın önemli isimlerinden Meliha İsmailoğlu da, “İlk maçı 3-0 kazandığımız için büyük avantaj yakaladık. İyi hazırlanmıştık ve bu maçı da 3-0 bitirdik. Bu sene hocamızın sezon başında söylediği gibi, bu takım mücadeleci bir takım olacak. Genç takım olduğumuz için sezon başında beklenti düşüktü. İyi mücadele ederek kendimizi gösterdik. Buna devam ediyoruz ve inşallah seneye de Şampiyonlar Ligi’nde aynı başarıyı gösteririz. Sezon başında beklentinin düşük olması bizim için avantajdı. Hiçbir zaman pes etmedik ve buraya kadar geldik, sonunu da getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın /İHA)
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