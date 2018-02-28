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“UEFA’ya giderken oyunculara borç olmaması lazım”

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA görüşmesinde Riva projesinin hayata geçirildiğinin mutlaka söylenmesi gerektiğini ifade ederek, “Görüşmeye gitmeden önce oyuncu alacaklarının da silinmesi gerekiyor” dedi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:11

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA görüşmesinde Riva projesinin hayata geçirildiğinin mutlaka söylenmesi gerektiğini ifade ederek, “Görüşmeye gitmeden önce oyuncu alacaklarının da silinmesi gerekiyor” dedi.

Galatasaray’ın müze açılışında eski başkan Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müzenin Galatasaray’ın 113 yıllık tarihini yansıttığını söyleyen Özbek, “Çok emek verdiğimiz temponun ardından açılış yapıldı. Burada emeği geçen birçok kişi var. Bize destek veren kişiler var. Çok güzel oldu her şey. Duygulanmamak mümkün değil. Gurur, Galatasaray’ın gururudur. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. Herkese çok teşekkür ediyorum, Galatasaray’a hayırlı olsun diyorum” dedi.

Mayıs ayında aday olup olmayacağı sorulan Özbek, “20 yıldır Galatasaray’a hizmet ediyorum, hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız. Yoluna koyulması gereken işler var. Bu nedenle herkesin fikrini, düşüncesini yeni yönetime aktarması gerekiyor. Biz de birazdan başkanlarla bir toplantı yapacağız” açıklamasında bulundu.

“RİVA PROJESİNİN HAYATA GEÇİRİLDİĞİ MUTLAKA ANLATILMALI”

UEFA’nın Galatasaray’ı görüşmeye çağırmasıyla ilgili olarak konuşan Dursun Özbek, “UEFA, Finansal Fair Play prosedürleri gereği Galatasaray’a davetiye çıkardı. Bu prosedürlerin gereğidir. Geçtiğimiz yıl 2 kez UEFA’yı bu konuyla ilgili ziyaret ettim. Üst düzey görüşmelerimiz oldu. Galatasaray’ın mali yapısının düzelmesine yönelik Riva ve Florya projelerini anlatmıştım. O gün hayata geçmemişti. Devlet desteği verilen bu projelerin mali yapıya büyük katkı vereceği bir gerçek. Ben o zaman yetkililere anlattım ve Galatasaray’ın düzlüğe çıkacağını, bu manada Türkiye’deki tek kulüp olacağını söyledim. Bugün yapılması gereken, UEFA’ya bildirilen projeler hayata geçti ve bunları UEFA’ya anlatmak. Bu manada Galatasaray’ın hayal ettiği mali bağımsızlık yapısına kavuştuğunu anlatmak gerekiyor. Bence durum bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

“FUTBOL AİLESİNE BORÇ OLMAMALI”

UEFA’nın kendi dönemlerinde Galatasaray’ın 2021 yılına kadarki iş planını sorduğunu söyleyen Dursun Özbek, “Riva projesinden 1,5 milyar TL’lik kaynak bekliyoruz, bunun UEFA’ya anlatılması gerekiyor. Özellikle UEFA’nın çok dikkat ettiği, futbol ailesine olan borcun ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle toplantıya gitmeden bu borçların silinmesi gerekiyor. Zannediyorum 9 Mart’ta UEFA’ya gidilecek. Bu manada anlatım yapılırsa başarılı olunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Mustafa Cengiz’in, “Geldiğimizde kulübün kasası boştu” açıklamasının hatırlatıldığı Özbek, “Arkadaşlar, bu konuları birebir konuşmakta fayda var. Galatasaray’ın marka değerine zarar verecek, yıpratacak konuların böyle konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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