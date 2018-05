"UEFA’nın Türkiye’ye inancının göstergesi"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA’nın 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İStanbul’da oynamasına karar vermesine ilişkin "Finalin ikinci kez bize verilmesi Avrupa futbol ailesinin ve UEFA’nın Türkiye’ye duyduğu güven ve inancın güçlü bir göstergesi" dedi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleşen UEFA Yönetim Kurulu toplantısında, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakasının 30 Mayıs 2020 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Liverpool ile Milan arasında oynanan 2005 Şampiyonlar Ligi Finali, en muhteşem Şampiyonlar Ligi finallerinden biri olarak izleyenlerin hafızalarına kazınmıştı.

Türkiye, ayrıca iki yıl üst üste Avrupa’nın kulüpler bazında üç önemli finalinden ikisine ev sahipliği yapacak. UEFA Yönetim Kurulu, daha önce de 2019 Süper Kupa’nın 14 Ağustos 2019 tarihinde Beşiktaş’ın stadyumu Vodafone Park’ta oynanmasına karar vermişti.

FİNALLER ŞEHRİ İSTANBUL

15 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak İstanbul, daha önce 20 Mayıs 2009’daki Shakhtar Donetsk-Werder Bremen UEFA Kupası’nın son finaline ev sahipliği yaparken, 21 Haziran-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında da FIFA U20 Dünya Kupası Türkiye’de düzenlenmiş ve İstanbul’daki finalde Fransa ile Uruguay karşı karşıya gelmişti.

DEMİRÖREN: UEFA’NIN TÜRKİYE’YE İNANCININ GÖSTERGESİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Avrupa ve dünya futbol takvimlerindeki en önemli mücevherlerden biri olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahibi olarak duyurulmaktan çok memnunuz. Finalin ikinci kez bize verilmesi Avrupa futbol ailesinin ve UEFA’nın Türkiye’ye duyduğu güven ve inancın güçlü bir göstergesi. Uluslararası bir finale ev sahipliği yapmak için olağanüstü kabiliyetimiz var. İstanbul ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun büyüsünü iki yıl boyunca Avrupa ve ötesinden oyuncular ve taraftarlarla paylaşmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

YARDIMCI: UEFA’NIN EN İYİ ORTAĞI OLMAYA KARARLIYIZ

UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, kararı şöyle değerlendirdi:

"Bu sadece büyük bir onur değil, aynı zamanda dünya standartlarında uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan muhteşem tarihimize de katkıda bulunuyor. UEFA’nın mümkün olan en iyi ortağı olmaya kararlıyız. Bu alandaki önemli deneyimimiz, UEFA’nın hem 2020’de hem de gelecekte gerçekten gurur duyacağı etkinlikleri sunmamızı sağlayacaktır. İleriye baktığımızda, UEFA için yeni bir sınır vaat eden UEFA EURO 2024’e ev sahipliği yapmak bizim için güçlü bir arzu. Asya, Afrika ve Orta Doğu’ya açılan bir kapı olarak Türkiye, ev sahipliği yapacağı küresel bir turnuvayı her zamankinden daha fazla insana ulaştırmak adına heyecan verici fırsatlar sunuyor."

CENK TOSUN: TÜRKİYE EŞSİZ BİR ORTAM SUNUYOR

Everton kulübünde forma giyen A Milli Takım oyuncusu Cenk Tosun, 2020 ev sahipliği için, "Kariyeri boyunca Avrupa’nın yanı sıra İstanbul ve Türkiye’de oynamış bir futbolcu olarak; hem ülke hem de İstanbul’un 2020’deki Şampiyonlar Ligi Finali ve UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığında başarılı olacağından ve inanılmaz bir ev sahipliği gerçekleştireceğinden hiç şüphem yok. Tutkulu, bilgili taraftarları, modern stadyumları, gerçekten büyüleyici tarihi ve davetkar kültürü ile Türkiye, futbol oynamak ve izlemek için eşsiz bir ortam sunuyor. Seremoni sırasında hissettikleriniz ve Şampiyonlar Ligi müziğini duymak gerçekten fantastik. Geçen sezon gruplarda 4 gol atmak ve 2 asist yapmanın verdiği tatmin duygusu gerçekten çok farklı" diye konuştu.

CENGİZ ÜNDER: 2024’E DE MÜKEMMEL EV SAHİPLİĞİ YAPARIZ

A.S. Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ise EURO 2024 ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili, "Ülkemdeki büyük bir turnuvada oynamak her zaman hayalim olmuştur. Kuşkusuz ki Türkiye inanılmaz bir ev sahibi olacak ve bu da ülkedeki futbolun gelişimini daha da teşvik ederek, gelecek nesil oyunculara ve taraftarlara ilham verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golümü atmak benim için büyük bir onurdu. O an, her zaman hayatımın unutulmaz anlarından biri olacak. Bu gol aynı zamanda beni bu turnuvada gol atan en genç Türk futbolcu yaptı. Taraftarların Şampiyonlar Ligi’nde oluşturduğu eşsiz atmosfer biz futbolcuları çok farklı motive ediyor" ifadelerini kullandı. (İHA)