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UEFA’dan devrim gibi kararlar

UEFA, gelecek sezondan itibaren Avrupa kupalarında uzatmaya giden karşılaşmalarda 1 oyuncu değişikliği daha yapılmasına onay verdi. Buna göre takımlar, uzatmalara giden maçlarda 4. oyuncu değiştirme hakkını kullanabilecek.

27 Mart 2018 Salı 13:23

UEFA, gelecek sezondan itibaren Avrupa kupalarında uzatmaya giden karşılaşmalarda 1 oyuncu değişikliği daha yapılmasına onay verdi. Buna göre takımlar, uzatmalara giden maçlarda 4. oyuncu değiştirme hakkını kullanabilecek.

UEFA, gerçekleştirdiği turnuvalar kapsamında 2018-2019 sezonu için önemli kararlar aldı. Alexander Caferin’in başkanlığa gelmesiyle bir yenilenme sürecinde olan UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamalarda önümüzdeki sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde değişiklikler yaşanacağını açıkladı.

4. OYUNCU DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

UEFA’nın aldığı en radikal karar olarak oyuncu değişikliği sayısında yapılan yenilikler dikkat çekiyor. Buna göre 2018-2019 sezonundan itibaren takımlar, Avrupa kupalarında uzatmaya giden mücadelelerde bir oyuncu değiştirme hakkına daha sahip olacak. Yani söz konusu müsabakalarda 3 yerine 4 oyuncu değişikliği yapılabilecek.

Bunun yanında Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa finalinde kadroya 23 oyuncu yazılabilecek. Böylece yedek kulübesinde oturan oyuncu sayısı 12’ye çıkmış olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 21.45 UYGULAMASI SONA ERDİ

Şampiyonlar Ligi’nde maçların başlama saati olan 21.45 uygulaması da önümüzdeki sezon sona erecek. Maçlar artık Türkiye Saati ile 20.55, 21.55 ve 23.00’te başlayacak.

(İHA)
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