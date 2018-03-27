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U19 Milli Takımı Avrupa Şampiyonasında

Elit Tur 7. Grup’taki son maçında deplasmanda Bosna Hersek’i 2-1 mağlup eden U19 Milli Takımı, U19 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

27 Mart 2018 Salı 17:15
U19 Milli Takımı Avrupa Şampiyonasında

Elit Tur 7. Grup’taki son maçında deplasmanda Bosna Hersek’i 2-1 mağlup eden U19 Milli Takımı, U19 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Elit Tur 7. Grup’ta mücadele eden U19 Milli Takım’ı, grubun son maçında Bosna Hersek’i Güven Yalçın ve Muhayer Oktay’ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 maç sonunda puanını 7’ye yükseltti ve UEFA U19 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etti. 8 takımla oynanan ve her yıl düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası’na en son 2013 yılında katılan ay-yıldızlılar, 16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek turnuvada Vedat İnceefe yönetiminde boy gösterecek.

Bu turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1992’de kazanan Türkiye, 1993 ve 2004’te de finale kadar çıkmasına rağmen kupayı kaldıramamıştı.

(İHA)
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