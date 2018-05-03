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Türkiye’nin gurur gecesi

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina Bukina’yı mağlup ederek üst üste 3. kez altın madalya kazandı. 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak da Bulgar rakibi Mimi Nikolova’yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:03
Türkiye’nin gurur gecesi

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, finalde Rus Ekaterina Bukina’yı mağlup ederek üst üste 3. kez altın madalya kazandı. 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak da Bulgar rakibi Mimi Nikolova’yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Kadın Milli Takımı büyük başarı sergiledi. Şampiyonanın 4. gününde milli güreşçiler 2 altın, 3 bronz madalya kazandı.

76 kiloda Yasemin Adar, finalde olimpiyat üçüncüsü Rus sporcu Ekaterina Bukina ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 8-2 kazanan Yasemin, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Milli sporcu, 2016 ve 2017 Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı.

YEŞİLIRMAK DA ALTIN MADALYAYI BOYNUNA TAKTI

59 kiloda mindere çıkan bir diğer güreşçi Elif Jale Yeşilırmak da finalde Bulgar Mimi Nikolova Hristova karşı karşıya geldi. Rakibini 6-4 mağlup eden Elif, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

MİLLİLER 3 BRONZ MADALYA DA KAZANDI

Milli güreşçi Bediha Gün, 55 kiloda çıktığı bronz madalya maçında Ukraynalı Anna Voitova’yı 10-0 sayı tuşuyla yenerek ilk madalyasını kazandı.

Milli güreşçi Evin Demirhan ise kadınlar 50 kiloda İspanyol Aintzane Gorria Goni’yi 1 dakika 16 saniyede tuş ederek Avrupa üçüncüsü oldu. En son bronz madalya ise Buse Tosun’ndan geldi. 68 kiloda mindere çıkan Tosun, Polonyalı rakibi Monika Ewa Michalik’i 6-4 mağlup ederek üçüncülük madalyasını boynuna taktı.
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