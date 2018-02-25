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“Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik”

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, maçın kilit noktasının çift forvete dönmeleri olduğunu söyleyerek, “Hocanın çift forvete dönmesiyle kilit açıldı. Riske girdik ama iyi bir maç çıkardık. Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik” dedi.

25 Şubat 2018 Pazar 22:44
“Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik”

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, maçın kilit noktasının çift forvete dönmeleri olduğunu söyleyerek, “Hocanın çift forvete dönmesiyle kilit açıldı. Riske girdik ama iyi bir maç çıkardık. Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş’ın başarılı orta sahası Tolgay Arslan, ”Çok iyi bir maç çıkardık takım olarak. 3 puanı hak ettik. Herkes iyi oynadı bugün. Bu galibiyeti taraftara armağan ediyoruz. İlk yarıda da desteklediler. Her zaman bize inandılar. Şimdi yarışa geri döndük. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.

“BU OYUNLA KAZANMAK GURUR VERİCİ”

Taraftarın Fenerbahçe galibiyetinin keyfini çıkarması gerektiğini dile getiren Tolgay, “Derbiyi kazanmak bizim ve taraftarlar için büyük bir şey. Bu oyunla kazanmak da gururlandırıyor. Haftaya da zor maçımız var. Önce kupa maçımız var sonra da Trabzonspor maçına odaklanacağız” şeklinde konuştu.

“DAHA İYİ TAKIM OLDUĞUMUZU BİLİYORDUK”

İkinci yarıdaki oyunlarıyla 3 puanı hak ettiklerini sözlerine ekleyen 27 yaşındaki futbolcu, “Biz her zaman kendimize güveniyoruz. Daha baskılı oynamaya çalıştık. Daha iyi takım olduğumuzu biliyorduk. Zaten bugün de herkes gördü. İkinci yarı çok iyi çalıştık ve 3 puanı hak ettik” ifadelerini kullandı.

“HOCANIN ÇİFT FORVETE DÖNMESİYLE KİLİT AÇILDI”

Oğuzhan Özyakup’un sakatlanmasıyla maça 10 numara mevkinde başlamasıyla ilgili bir soruya ise başarılı futbolcu, şu şekilde cevap verdi:

“Hoca bana orda görev verdi. İlk önce orda oynamaya başladım. Sonra çift forvete döndük. Bu bizim için daha iyi oldu. Topları arkadan daha iyi çıkardık. Ben her zaman riskli ve özgüvenle oynuyorum. Ama kendime de güveniyorum. Hocanın çift forvete dönmesiyle kilit açıldı. Riske girdik ama iyi bir maç çıkardık. Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik.”

(Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar/İHA)
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