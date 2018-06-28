Türkiye’den 4 takım Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak

FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon mücadele edecek takımları açıkladı. Türkiye’den Beşiktaş, Banvit, Sakarya Büyükşehir ile Eskişehir Basket Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon mücadele edecek takımları açıkladı. Buna göre Türkiye’den bu sene Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit’in yanında Sakarya Büyükşehir ile Eskişehir Basket de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek takımlar olacak. Beşiktaş Sompo Japan, Eskişehir Basket ve Banvit, eleme turu maçları oynamadan direkt normal sezondan kupaya başlayacakken, Sakarya 3. eleme turundan itibaren turnuvada yer alacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; hali hazırdaki 19 ulusal şampiyon takım, 20 Eylül’de düzenlenecek olan 2018-19 Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak 56 takım arasında bulunuyor. Takımların son sırası, İsviçre’nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi’nde düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi toplantısında güncellenerek onaylandı.

ŞAMPİYON 1 MİLYON EURO KAZANACAK

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde bu yıl normal sezonda 32 takım mücadele edecek. Bu takımlardan 26’sı doğrudan katılım hakkına sahip olurken, 6 tanesi eleme müsabakalarından katılım hakkı elde edecek. Takımlar 8’er takımlı 4 grupta mücadele edecek ve her grubu ilk 4 sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalacak. Sonra çeyrek finaller ve Dörtlü Final’in takip edeceği turnuvayı kazanan takım 1 milyon Euro ödül kazanacak.

Eleme Turları ve Normal Sezon aşamalarını kapsayan ilk kura çekimi, 11 Temmuz Çarşamba günü İsviçre’deki Basketbol Evi’nde gerçekleşecek. Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımların tam listesi şu şekilde:

KESİN KATILANLAR

AEK (Yunanistan), Anwil Wloclawek (Polonya), Banvit (Türkiye), Besiktas Sompo Japan (Türkiye), Brose Baskets Bamberg (Almanya), CEZ Nymburk (Çek Cumhuriyeti), Eskisehir Basket (Türkiye), Hapoel Jerusalem (İsrail), Hapoel UNET Holon (İsrail), Iberostar Tenerife (İspanya), JDA Dijon Basket (Fransa), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), Montakit Fuenlabrada (İspanya), Neptunas Klaipeda (Litvanya), Oostende (Belçika), Opava (Çek Cumhuriyeti), PAOK (Yunanistan), Petrol Olimpija (SLovenya), Promitheas Patras (Yunanistan), Segafredo Virtus Bologna (İtalya), Sidigas Avellino (İtalya), SIG Strasbourg (Fransa), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Umana Reyer Venezia Mestre (İtalya), Ventspils (Letonya).

ELEME TURU

Üçüncü Turdan Başlayacak Takımlar (Kazanan 6 takım Normal Sezon’a Yükselecek):

JIP Pardubice (Çek Cumhuriyeti), Lietkabelis Panevezys (Litvanya), medi Bayreuth (Almanya), Nanterre 92 (Fransa), Sakarya Büyükşehir (Türkiye), UCAM Murcia (İspanya)

İkinci Tur (İlk Turun Kazanan 12 Takımı Birbiriyle Karşılaşacak)

Birinci Tur (Kazanan 12 Takım İkinci Tura Yükselecek):

AEK Larnaca (Kıbrıs), Aris (Yunanistan), Avtodor Saratov (Rusya), Bakken Bears (Danimarka), CSM Oradea (Romanya), Dinamo Tbilisi (Gürcistan), Donar Groningen (Hollanda), FC Porto (Portekiz), Fribourg Olympic (İsviçre), Hapoel Tel Aviv (İsrail), Kalev Cramo (Estonya), Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya), Leicester Riders (Birleşik Krallık), Lukoil Levski (Bulgaristan), Movistar Estudiantes (İspanya), Nizhny Novgorod (Rusya), Norrköping Dolphins (İsveç), Polski Cukier Torun (Polonya), Proximus Spirou Charleroi (Belçika), Red October Cant (İtalya), Siauliai (Litvanya), Szolnoki Olaj (Macaristan), Telenet Giants Antwerp (Belçika), Tsmoki Minsk (Belarus).

(İHA)