Türkiye Rafting Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi

Tunceli’de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası 2. Ayak Yarışları, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

İstanbul, Rize, Muğla, Hakkari, Van, Kayseri, Düzce, Erzurum, Elazığ, Artvin ve Tunceli’den 47 takımın 300 sporcu ile katıldığı Türkiye Rafting Şampiyonası 2. Ayak Yarışları tamamladı. Atatürk Mahallesi Tunceli-Ümraniye Belediyesi Kardeşlik Parkı’nda gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

Ödül töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, organizasyonun kendileri için heyecan verici olduğunu belirterek, “Tunceli’de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlendi. 300’e yakın sporcuyu, teknik heyet ve hakemlerimizle beraber toplamda Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 500 civarında misafirimizi ağırladık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Organizasyondan alnımızın akıyla çıktık. En güzel kazancı ise, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce misafirimiz daha önce burayı görmedikleri için Tunceli hakkında belki ön yargıları vardı. Ama diyorlar ki biz gelip gördüğümüz zaman hakikaten şaşırdık. Tunceli güzel bir memleket. Munzur Nehri ile yedi ilçesiyle, doğal güzellikleriyle endemik bitkileriyle, ters lalesiyle, Pülümür balıyla, Pertek göleti, Ulukale Dutu, Ovacık Sarımsağıyla, Nazımiye’si, Mazgirt’i, Hozat’ı ile hakikaten ülkemizin en güzel yörelerinden bir tanesi. Burada güzel birlik ve beraberlik örneğimiz var. Jandarmamızdan emniyete, başsavcılığımızdan rektörlüğümüze birlik ve beraberlik içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu yapılan parklar, bahçeler, iskeleler, yürüyüş alanları, bisiklet yolları, kent meydanları bu birlik ve beraberliğin ürünü. Bunları niye anlatıyorum. Memleket olarak birlik ve beraberlik içinde olacağız. Yöre insanına hizmetin en iyisini; en güzelini yapacağız. Dersim’in dağlarının güzelliğini görüyorsunuz, Munzur’un güzelliğini görüyorsunuz. Tunceli özel bir yer. Tunceli’nin eğitimi ve kültürü yüksek. Bu memleket artık terörle değil huzurla anılsın. Raftingle, kanoyla anılsın. Bunun için el birliğiyle mücadele ediyoruz” dedi.

Vali Sonel ayrıca Munzur Çayı’ndaki 36 kilometrelik parkurun Dünya Rafting Federasyonu tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edildiğini kaydetti.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ise, "Gerçekten biz gidiyor olmaktan üzülüyoruz. İnanılmaz dostluklar oluşturduk. Arkadaşlarımız adeta Tuncelili bir vatandaş gibi sizle beraber arkadaşlık yaptılar. Ama bunu böyle bilin artık şu gördüğünüz kalabalık Tunceli’nin dışında hepsi birer Tuncelilidir. Tunceli’nin ne kadar güzel bir vilayet olduğunu başta valim olmak üzere ekibinin nasıl güzel çalıştığını, Tunceli’nin Antalya’dan farkı olmadığını bütün Türkiye’ye anlatacaklardır. Tunceli’yi yakından görme imkanımız oldu. Güzel insanlarıyla kucaklaşma imkanımız oldu. İnşallah yeniden Tunceli’de şampiyona yapacağız” diye konuştu.

GOSBF ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı’ya katkılarından dolayı Vali Sonel tarafından isminin verildiği caddeye ilişkin meclis kararı verildi. Ardından Merkez Hakem Kurulu, Teknik Kurul ve Organizasyon Görevlilerine çeşitli hediyeler verildi.

Törende Vali Sonel’in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, GOSBF ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, 4. Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Feridun Bircan tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Hakkari Çukurca Doğa Sporları U-19 Takımı ile Hakkari Cilo Açık Yaş Kadınlar Takımına centilmenlik ödüllerinin verildiği törende ayrıca Türkiye’de ilk kez şampiyona kapsamında rafting yapan parametrik sporculara da madalya verildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

23 Mayıs tarihinde başlayıp 27 Mayıs’ta sona eren Türkiye Rafting Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarında ilk 3’e giren takımlar ve puanları şöyle:

U-19 Kadınlar Birincisi: Göztepe, 292 puan

U-19 Erkekler Birincisi: Rizespor, 280 puan

U-23 Erkekler Birincisi: Çaykur, 300 puan

Açık Yaş Erkekler Birincisi: Çaykur, 300 puan

Açık Yaş Kadınlar Birincisi: Tunceli/Pertek, 276 puan,

Miks Open Açık Yaş Birincisi: Göztepe, 280 puan

U-19 Kadınlar İkincisi: Dalaman Belediyesi, 262 puan

U-19 Erkekler İkincisi: Çaykur, 272 puan,

U-23 Erkekler İkincisi: Dalaman Belediyesi, 270 puan

Açık Yaş Erkekler İkincisi: Dalaman Belediyesi, 270 puan

Açık Yaş Kadınlar İkincisi: Küçükyalı, 264 puan,

Miks Open Açık Yaş İkincisi: Dalaman Belediyesi, 274 puan

U-19 Kadınlar Üçüncüsü:Tunceli/ Pertek, 245 puan

U-19 Erkekler Üçüncüsü: Düzce, 258 puan

U-23 Erkekler Üçüncüsü: Yusufeli 235 puan

Açık Yaş Erkekler Üçüncüsü: Hakkari 226 puan

Açık Yaş Kadınlar Üçüncüsü: Dalaman Belediyesi 258 puan

Miks Open Açık Yaş Üçüncüsü: Ardeşen Belediyesi, 256 puan

(Fatma Çıray - Ercan Topaç/İHA)