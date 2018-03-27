Türkiye, Maltay’yı 4-2 yendi

Türkiye Ümit Milli Takımı, 2019 U21 Avrupa Şampiyonası 6. Grup Eleme maçında Malta’yı konuk etti. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ay-yıldızlılar 4-2 kazandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada gelişen Türkiye atağında Gökhan topu Orkan’a devretti. Ceza sahası çizgisine kadar gelen Orkan sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.

12. dakikada ani gelişen Türkiye atağında Melih’in pasıyla ceza sahası önünde topu alan Oğulcan, sert bir şut çekti. Top Dunstan’a çarparak ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada gelişen Türkiye atağında rakip ceza sahasında Deniz, topu geriden koşu yapan Dorukhan’a verdi. Topu alan Dorukhan kaleye yaklaşık 25 metre geriden sert bir şut çekti. Dorukhan’ın şutu ağalarla buluştu. 2-0

19. dakikada Türkiye atağında Melih’in topu Orkan’ın ayağına verdi. Topun sahibi olan Orkan, sert vurdu ancak top direkten döndü. Dönen topu kale önünde bulunan Deniz tamamladı ve takımının 3. golünü ağlara gönderdi. 3-0

23. dakikada soldan gelişen Malta atağında Kyrian’ın pasında ceza sahası çizgisi önünde topu alan Jake kontrol ederek şutladı ancak kaleci Altay kolaylıkla kurtardı.

28. dakikada kontra atağında Jurgen topu hızla rakip sahaya soktu. Bu oyuncunun pasıyla topla buluşan Jake, bekletmeden yanında koşu yapan Kyrian’a pasladı. Topa kale önünde sahip olan Kyrian’ın şutu kaleci Altay’a çarparak ağlara gitti. 3-1

35. dakikada soldan ceza sahası çaprazına gelen Gökhan’ın pasıyla topun sahibi olan Orkan kalenin önüne kadar gelerek yaptığı çektiği şut kaleci Andreas’ı geçerek filelerle buluştu. 4-1

49. dakikada ani gelişen Malta atağında ileri atılan topa yetişmeye çalışan Kyrian’dan önce Dorukhan kayarak topa engel olmak istedi ancak kaleci Altay ile yaşanan anlaşmazlıktan dolayı boşta kalan topu kazanan Kyrian meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 4-2

82. dakikada gelişen Türkiye atağında orta sahada topla buluşan Deniz rakip sahaya ilerledi. Deniz ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Andreas topu güçlükle tokatladı, dönen topu ise Malta defansı uzaklaştırdı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Omar Pashayev xx, Namik Huseynov xx, Mubariz Hasanov xx

Türkiye: Altay Bayındır xx, Rüştü Hanli xx, Gökhan Kardeş xx, Merih Demiral xx, Dorukhan Toköz xxx, Orkan Çınar xx (Batuhan dk. 79 x), Deniz Hümmet xx, Melih Okutan xx (Yusuf Sarı dk. 46 x), Oğulcan Çağlayan xxx (Atakan Çankaya dk. 57 x), Ahmed İldiz xxx, Savaş Polat xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Berk Yıldız, Batuhan Altınbaş, Alperen Babacan, Fatih Aksoy

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Malta: Andreas Vella xx, Karl Micallef x, Dunstan Vella xx, Michele Sansone xx, Joseph Mbong xx (Zachary dk. 64 x), Jake Grech xx, Kyrian Nwoko x, Jurgen Degabeiele x, Kurt Zammit xx, Juan Corbolan xx (Nikolai Muscat dk. 88 ?), Kurt Shaw xx

Yedekler: Maatthew Grech, Neil Tabone, Andrea Borg, Conor Borg, Dylan Aguis

Teknik Direktör: Silvio Vella

Goller: Oğulcan (dk. 12), Dorukhan (dk. 17), Deniz (dk. 19), Orkan (dk. 35) (Türkiye), Kayrian (dk. 28 ve 48) (Malta)

Sarı kartlar: Yusuf (Türkiye), Karl (Malta)

(Erdal Anak /İHA)