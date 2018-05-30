Türkiye, İspanya’ya mağlup oldu

2018 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu’ndaki beşinci maçında Türkiye, İspanya’ya 22-17 mağlup oldu.
Salon: Amasya Yeni Spor Salonu
Hakemler: Marija İlieva, Silvana Karbeska (Makedonya)
Türkiye: Beyza Karaçam 1, Cansu Akalın, Burcu Dindar 3, Nurceren Göktepe Akgün, Sibel Karameke 1, Aslı İskit 8, Beyza İrem Türkoğlu 1, Ceren Coşkun 1, Merve Durdu, Fatma Atalar, Yasemin Tekin Şahin 1, Sıla Elif Aydın, Halime Beykurt, Yasemin Güler, Neslihan Çalışkan 1, Kübra Sarıkaya.
İspanya: Silvia Martin Arderıus 1, Silvia Gimenez Navarrol, Jennier Bermejo Gutierrez 2, Maitane Martinez Etxeberrıa 1, Paula Avıla Garcıa 3, Barba Garıbay De Gonzalez,1, Lara Ortega Gonzalez, Mireya Alvarez Gonzalez 7, Alici Fraga Fernandez, Ana Sanchez Gonzalez, Hernandez Rodrıguez 2, Ivet Gımano Musons, Ainhoa Serrador Hernandez, Darly Paula De Zoqbı, Seynabou Rodrıguez Mbengue, Alexandrina Barbosa Carbal 5
İlk yarı: 9 - 9
İki dakika cezası alanlar: Burcu Dindar, Elif Sıla Aydın (Türkiye), Paulo Avila Garcia, Lara Ortega Gonzalez (İspanya)(Murat Çelik /İHA)