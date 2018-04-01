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Türk Telekom Stadyumu’ndaki seri 20 maça çıktı

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 20 maça çıkardı.

01 Nisan 2018 Pazar 21:09
Türk Telekom Stadyumu’ndaki seri 20 maça çıktı

Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 20 maça çıkardı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-kırmızılılar, son Süper Lig’in 27. haftasında evinde Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Bu maçla birlikte Aslan, sahasındaki yenilmezlik serisini 20 müsabakaya çıkardı. Geride kalan karşılaşmalarda 18 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı.

Galatasaray, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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