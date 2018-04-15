Türk Telekom Stadyumu’nda 47 bin 239

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - M. Başakşehir karşılaşmasını 47 bin 239 taraftar izledi.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Başakşehir’e karşı da görevini yerine getirdi. Ligde en fazla seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray’ı turuncu-lacivertliler oynadığı maçta 47 bin 239 taraftar destekledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka boyunca desteklerini tezahüratlarla sürdürdü.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)