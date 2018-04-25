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"Tribünlerin hareketlendirilmesi ile ilgili bir girişim söz konusu"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası maçıyla ilgili, "35’in üzerinde gözaltı var, bu takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak da tribünlerin hareketlendirilmesi ile ilgili bir girişim söz konusu, bunlar da değerlendiriliyor" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:38
"Tribünlerin hareketlendirilmesi ile ilgili bir girişim söz konusu"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası maçıyla ilgili, "35’in üzerinde gözaltı var, bu takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak da tribünlerin hareketlendirilmesi ile ilgili bir girişim söz konusu, bunlar da değerlendiriliyor" dedi.

57. Alaya Vefa Yürüyüşü’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası müsabakasının hakem tarafından tatil edilmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyor. Bunu Futbol Federasyonu değerlendirecek gelen raporlar çerçevesinde. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma yürütüyor şu anda, yaklaşık 35’in üzerinde gözaltı var, bu takip ediliyor. Bunlarla alakalı olarak da tribünlerin hareketlendirilmesi ile ilgili bir girişim söz konusu, bunlar da değerlendiriliyor. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir karar çıkar" dedi.

(Murat Yüksel/İHA)

Son Güncelleme: 25.04.2018 10:04
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