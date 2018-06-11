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Traktörünü karavana çevirip Almanya’dan Rusya’ya gitti

Almanya’da yaşayan 70 yaşındaki Hubert Wirth, karavana çevirdiği traktörüyle FİFA Dünya Kupası’nı izlemek için Almanya’dan Rusya’ya gitti. Wirth’in yolculuğu 25 gün sürdü.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:29

Almanya’da yaşayan 70 yaşındaki Hubert Wirth, karavana çevirdiği traktörüyle FİFA Dünya Kupası’nı izlemek için Almanya’dan Rusya’ya gitti. Wirth’in yolculuğu 25 gün sürdü.

Emekli olan ama çalışma hayatından vazgeçmeyen Alman vatandaşı Hubert Wirth, oto tamirhanesinde çalışırken traktörünü karavana çevirdi. Amacı ise ülkesini temsil eden Almanya milli takımını FİFA 2018’de desteklemek için Rusya’ya gitmekti. 1936 model içten yanmalı traktörünü karavana çeviren Wirth, köpeğini de alarak Mayıs ayının ortasında yola çıktı. Önce Almanya’dan Polonya’ya ulaştı. Polonya’dan da Beyaz Rusya’ya girdi. Uzun süren seyahatinden sonra Rus topraklarına giren Wirth, sonunda Moskova’ya ulaştı.

GÜNDE SADECE 100 KİLOMETRE GİDEBİLİYOR

Hubert Wirth emektar traktörüyle ilginç bir yolculuğa imza attı. Günde en fazla 100 kilometre gidebilen traktöründe dinlendi. Yemeğini traktör karavanında yedi. Toplamda 2 bin 600 kilometre yol gitti. Moskova’ya ulaşan Wirth, ülkesinin 17 Haziran’da Moskova’daki Meksika maçını izleyecek. Daha sonra Almanya’nın Rostov, Petersburg gibi şehirlerdeki maçlarına da traktörüyle gidecek. Şimdi tek merak edilen konu, neredeyse 4 günde bir Rusya’nın farklı şehirlerinde gerçekleşecek olan müsabakalara Wirth’in traktörüyle yetişip yetişemeyeceği. Wirth, bazı şehirlere traktörsüz gitmek zorunda kalabileceğini söylüyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)
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