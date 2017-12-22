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Trabzonspor’un net borcu ne kadar?

Trabzonspor’da yarın yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul öncesi Denetleme Kurulu Başkanı Mahmet Ören, bordo-mavili kulübün net borcunu açıkladı.

22 Aralık 2017 Cuma 15:33
Trabzonspor’un net borcu ne kadar?

Mahmut Ören yaptığı açıklamada, Trabzonspor’a üyelik başvurusunda bulunan 584 kişinin üyeliğinin kabul olduğunu belirterek, "Üye sayısı toplam 26 bin 446’ya yükseldi. Trabzonspor’un 150 adet dava dosyası var. Trabzonspor’da çalışan sporcu hariç çalışan sayısı 271 kişiye ulaştı. Daha önceki raporlarımızda yenilenmesi istenen dernek tüzüğümüz, yönetimce komisyon oluşturularak, ilgili yasalara göre güncelleme çalışması yapılmakta olduğu görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Mali durum hakkında da bilgi veren Mahmut Ören, kısa vadeli borçların 418 milyon 815 bin 980 TL olduğunu belirterek, "Uzun vadeli borçlar 529 milyon 605 bin 35 TL, toplamda 948 milyon 421 bin 15 TL. Kısa vadeli alacaklar 172 milyon 335 bin 233 TL. Trabzonspor’un net borcu ise 776 milyon 85 bin 782 TL’dir" dedi.

Son Güncelleme: 22.12.2017 15:49
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor BorcuTrabzonspor
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