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Trabzonspor’dan şike ile ilgili açıklama geldi

Trabzonspor Kulübünden 2010-2011 sezonuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü; şikeyle gasp edilen haklarını geri alana kadar mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir" denildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:51
Trabzonspor’dan şike ile ilgili açıklama geldi

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Trabzonspor Camiası, 2010-2011 sezonunda yapılan şike ve teşvikle mağdur edilmiştir. Camiamız; adalet, ülke sporu ve insanı için mücadelesini sürdürmektedir. Kulübümüz son olarak, 3 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı başvuruyla, FIFA’yı göreve davet etmiştir. FIFA Disiplin Kurulu Başkanı adına gönderilen yazıda; “Verilecek bir karara halel gelmemek üzere”, şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş, Kulübümüz’e iletilmiştir. FIFA’dan gelen bu bilgilendirme yazısı şaşırtıcı değildir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun da içinde olduğu ilişkiler ağı, Fransız Le Monde ve İngiliz The Guardian gazeteleri tarafından tüm dünyaya ilan edilmiştir. Trabzonspor Kulübü; şikeyle gasp edilen haklarını geri alana kadar mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gerekli tüm başvurular Kulübümüz tarafından yapılacak ve titizlikle takibe devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 12.02.2018 15:30
Anahtar Kelimeler:
şikeTrabzonspor
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