Trabzonspor’dan Galatasaray’a: Bu ne anlama geliyor ?

Trabzonspor, Galatsaray’dan scoreboard yanıtı bekliyor.

Bordo-mavili kulüp, Galatasaray’a 2-1 mağlup oldukları macta scoreboard’a yansıyan, "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Arena’da oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki scoreboard’a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

(İHA)