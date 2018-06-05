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Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı

Trabzonspor kulübü tüzüğünün, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanuna uygun hale getirilmesi için Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldı.

05 Haziran 2018 Salı 20:22
Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı

Trabzonspor kulübü tüzüğünün, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanuna uygun hale getirilmesi için Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı aldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tüzüğünün, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanuna uygun hale getirilmesi için yönetim kurulumuz Olağanüstü Genel Kurul yapmak üzere aşağıdaki gündemle 23.06.2018 Cumartesi günü saat 12.00’de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı aynı gündemle 01.07.2018 Pazar günü KTÜ Prof.Dr. Osman Turan Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

(İHA)
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