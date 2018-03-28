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Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu ismi ön plana çıktı

Trabzonspor’da yönetiminin kongre kararı almasının üzerinde 20 gün geçmesine rağmen resmi olarak bir başkan adayının çıkmamasına rağmen, Ahmet Ağaoğlu’nun ismi bu sıralar ön plana çıktı. Mevcut başkan Muharrem Usta’nın ise bekleyişi sürüyor.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:45
Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu ismi ön plana çıktı

Trabzonspor’da yönetiminin kongre kararı almasının üzerinde 20 gün geçmesine rağmen resmi olarak bir başkan adayının çıkmamasına rağmen, Ahmet Ağaoğlu’nun ismi bu sıralar ön plana çıktı. Mevcut başkan Muharrem Usta’nın ise bekleyişi sürüyor.

Trabzonspor’da olağanüstü genel kurulu 29-30 Mart’ta, çoğunluk sağlanamazsa 7-8 Nisan’da tarihlerinde yapılacak. Yönetimin kongre kararı almasının ardından birçok başkan adayının ismi ön plana çıkmasına rağmen aradan geçen 20 günlük sürede henüz resmi bir başkan adayı çıkmadı. Camiada belirsizlik sürerken, Trabzonspor eski yöneticilerinden ve Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun ismi ise ön plana çıktı.

AĞAOĞLU NABIZ YOKLUYOR

Trabzonspor’da alınan başarısız sonuçların yanı sıra, ekonomik olarak da tıkanma noktasına gelinmesinin ardından, bordo-mavili yönetim ciddi adım atarak 7-8 Nisan tarihlerinde kongre yapılmasına karar vermişti. Tüzük gereği Aralık 2018’de kongre yapması gereken Trabzonspor’u bu 8 aylık dönemde kimin yöneteceği ve hangi şartlarda kulübü devralacağı ise merakla beklenmeye başlarken, eski yöneticilerden Ahmet Ağaoğlu ’da bu konuda ciddi araştırmalar yapıyor. Kurmaylarıyla birlikte nasıl bir kulüp devralacakları konusunda çalışmalarını sürdüren Ağaoğlu’nun sıcak para akışını sağlayacak kaynağı hazır tutarak, yönetime talip olmayı planladığı öğrenildi. Destek görmesi halinde Ağaoğlu’nun adaylıkla ve Trabzonspor’la ilgili düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacağı belirtiliyor.

AĞAOĞLU HAFTA SONUNU İŞARET ETTİ

İsmi Trabzonspor başkan adaylığı için gündemde olan Ahmet Ağaoğlu’nun geçtiğimiz günlerde kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Sorumluluk sahibi her Trabzonsporlu gibi kulübümüzün içinde bulunduğu durum şahsımı da derinden üzmektedir ve yine sorumluluk sahibi her Trabzonsporlu gibi mevcut durumdan çıkmak için çaba göstermek hepimize düşen bir görevdir. Hafta sonuna kadar süreçle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacağımı tahmin ediyorum, Allah kulübümüz ve camiamız hakkında her şeyin hayırlısını nasip etsin."

MUHARREM USTA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor. Kongre kararı almalarının ardından 20 gün geçmesine rağmen henüz bir başkan adayının çıkmaması Usta ve ekibini şaşırtmış durumda. Kongre kararı almaları için yoğun baskı yemelerine karşın, resmi bir adayın çıkmaması üzerine Muharrem Usta ve ekibi de bekleyişini sürdürüyor.

(Gökmen Şahin/İHA)
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