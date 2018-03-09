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Trabzonspor yönetiminden flaş karar

Trabzonspor Yönetim Kurulu, kongre kararı alınması için görüş birliğine vardı.

09 Mart 2018 Cuma 00:01
Trabzonspor yönetiminden flaş karar

Trabzonspor Yönetim Kurulu, kongre kararı alınması için görüş birliğine vardı.

Spor Toto Süper Lig’de alınan başarısız sonuçların ardından bordo-mavili yönetim kongre kararı alınması için görüş birliğine vardı. Bugün akşam saatlerinde taraftarların yönetimi istifaya davet etmesinin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giderek protestoya devam etmesinin ardından fikir alış-verişinde bulunan yönetim kurulu kongre yapılması konusunda fikir birliğine vardı. Başkan Muharrem Usta yönetiminde yapılacak olan geniş çaplı toplantının ardından kongre kararının resmiyete dökülmesi bekleniyor.

(Gökmen Şahin /İHA)
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