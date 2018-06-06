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Trabzonspor transferde yeni rotasını belirliyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer yasağı ile ilgili bir sorunlarının bulunmadığını belirterek şimdiye kadar önlerine gelen her engeli aşmayı başardıklarını söyledi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:46
Trabzonspor transferde yeni rotasını belirliyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer yasağı ile ilgili bir sorunlarının bulunmadığını belirterek şimdiye kadar önlerine gelen her engeli aşmayı başardıklarını söyledi.

Hem ekonomik hem de sportif olarak yaşadığı sıkıntılı süreci atlamanın formüllerini arayan Trabzonspor, yüksek maliyetleri nedeniyle indirim talep ettiği başta Burak Yılmaz, Sosa ve Kucka’dan gelecek olan pozitif veya negatif cevaba göre transferde yol haritasını belirleyecek. Sabit kur üzerinden oyuncuların aldıkları ücretleri Türk Lirası’na çevirme düşüncesini de hayata geçirmek isteyen bordo-mavili kulüp, menajerler aracılığıyla yaptığı görüşmelerden yakın zamanda sonuç almayı hedefliyor. Transfer yasağı gibi bir tehditle de karşı karşıya kalmayan Karadeniz ekibi, indirim talebinde bulunduğu oyunculardan gelecek olan yanıtlara göre hareket edecek.

AĞAOĞLU: TRANSFER YASAĞI GİBİ BİR SORUNUMUZ YOK

Transfer yasağı ile ilgili bir sorunlarının bulunmadığını belirten Ağaoğlu, "Geldiğimizden bu yana bu konuya direniyoruz. Önümüze gelen her dosyayı, önümüze gelen her konuyu, her engeli şimdiye kadar aşmayı başarabildik" dedi.

SÜMER: ABDÜLKADİR İÇİN RESMİ BİR TEKLİF YOK

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin Abdülkadir Ömür için 25 milyon Sterlin’lik teklife hazırlandığı yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili olarak konuşan Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, "Bu konuda net ve somut bir gelişme yok. Bir kısım haberler dolaşıyor. Trabzonspor’a gelen, resmi bir değerlendirme yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Söylenen rakamlar önemli ve ciddi rakamlar. Bu şekilde bir teklifin gelmesi halinde yönetimin buna ilgisiz kalacağını sanmıyorum. Bir değerlendirme yapar" ifadelerini kullandı.

Sümer, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, maliyeti düşük, verimi yüksek oyunculardan oluşan bir takım kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

(Gökmen Şahin/İHA)
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