Trabzonspor, transfer yasağını KAP’a bildirdi

Trabzonspor, FIFA tarafında verilen transfer yasağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"FIFA tarafından bugün kulübümüze gönderilen yazıda, sıradaki ilk transfer döneminde uygulanmak üzere transfer yasağı getirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA’ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır."

(İHA)