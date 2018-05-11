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Trabzonspor gelecek sezon da Avrupa’da yok

Ziraat Türkiye Kupasını, Teleset Mobilya Akhisarspor’un kazanmasının ardından Trabzonspor’a Avrupa Kupalarına katılma yolu kapandı. Bordo-mavililer 13 sezonun ardından üst üste 3 dönem Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdı.

11 Mayıs 2018 Cuma 10:18
Trabzonspor gelecek sezon da Avrupa’da yok

Ziraat Türkiye Kupasını, Teleset Mobilya Akhisarspor’un kazanmasının ardından Trabzonspor’a Avrupa Kupalarına katılma yolu kapandı. Bordo-mavililer 13 sezonun ardından üst üste 3 dönem Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdı.

Diyarbakır’da oynanan 56. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Teleset Mobilya Akhisarspor’un Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup edip kupayı müzesine getirmesinin ardından Trabzonspor Avrupa Kupalarına katılma şansını kaçırdı. Spor Toto Süper Lig’de 5. sırada yer alacak takımın Avrupa Kupalarına katılma umudu Teleset Mobilya Akhisarspor’un kupayı kazanmasıyla son buldu. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Kayserispor’un Avrupa umudu başka bir bahara kaldı.

Trabzonspor’da moraller kayboldu

Avrupa Kupalarına katılmayı içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte önemli bir prestji olarak bakan Trabzonspor, ligin bitimine 2. hafta kala bütün umutlarını Teleset Mobilya Akhisarspor’un, Fenerbahçe’yi mağlup etmesiyle kaybetti. Bordo-mavililer bu yılla birlikte Avrupa özlemini 3 sezona çıkardı.

TRABZONSPOR 2000’Lİ YILLARIN BENZERİNİ YAŞIYOR

Son olarak 2000-01, 2001-02 ve 2002-03 sezonlarında üst üste 3 dönem Avrupa’da yer alamayan Trabzonspor, 2016-17 ve 2017-2018’in ardından gelecek yıl da Avrupa’da mücadele edemeyecek ve 14 sezon sonra Avrupa’dan uzak kalacak.

2014-15 sezonunda ligi 5’inci tamamlayan ve şampiyon olan Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nı da kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Trabzonspor, 2015-16 sezonunda mücadele ettiği Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda Makedonya ekibi Rabotnicki’ye elenmişti. Bordo mavililer, bu 13 senelik süre içinde sadece 2008-2009 sezonunda Avrupa Kupaları’nda yer almadı.

(Gökmen Şahin/İHA)
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