Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
sisli
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114762
ALTIN
168.660
DOLAR
3.9661
STERLİN
5.5761
EURO
4.8857
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

29 Mart 2018 Perşembe 14:24
Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzsonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 5’e 2 top kapma çalışması ile başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışan bordo-mavili futbolcular, yarı sahada yapılan çift kale maç ile çalışmayı noktaladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenmanı zaman zaman keserek oyuncularına uyarılarda bulundu.

Sakatlıkları bulunan Okay ve Esteban, katılmazken Durica, Bero ve Castillo takımdan ayrı çalıştı. Milli takım kampından dönen Yusuf Yazıcı’da takımdan ayrı koşu yaptı.

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi antrenmanları basına ve taraftara kapattı. Bordo-mavililer Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(Gökmen Şahin/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Galatasaray maçı kolay olmayacak”
“Galatasaray maçı kolay olmayacak”
27. haftanın hakemleri belli oldu
27. haftanın hakemleri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’da başkanlığa aday
Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’da başkanlığa aday
Galatasaray finalde
Galatasaray finalde
Banvit, tur şansını Fransa’ya bıraktı
Banvit, tur şansını Fransa’ya bıraktı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim