Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 18°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Trabzonspor evinde kazanmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’de evinde 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak üst basamaklara doğru tırmanmak istiyor.

17 Mart 2018 Cumartesi 11:59
Trabzonspor evinde kazanmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’de evinde 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak üst basamaklara doğru tırmanmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü saat 16.00’da Medical Park Stadyumu’nda başlayacak olan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Durica, Castillo, Mustafa Akbaş, Bero ve Esteban forma giyemeyecekler. Geçtiğimiz hafta Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Abdulkadir Ömür ile sarı kart cezalısı Hubocan ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın forma vermesi halinde takımdaki yerlerini alabilecekler.

TÜM HESAPLAR 3 PUAN ÜZERİNDE YAPILIYOR

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan bordo-mavililer evinde ağırlayacağı rakibinden rövanşı olmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımla birlikte ilk maçına Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla çıkmıştı. Söz konusu müsabakada sahadan yenik ayrılan Çalımbay, bu kez rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

LİGİN İKİNCİ YARISINDA EVİNDEKİ İLK GALİBİYETİ ALMAK İSTİYOR

Trabzonspor’da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Ligin ikinci yarısında Medical Park Stadyumu’nda taraftarı önünde maç kazanamayan bordo-mavililer 4 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı planlıyor. Evinde son galibiyetini Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Bursaspor’u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer söz konusu maçın ardından sahasında oynadığı Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Medipol Başakşehir’e 1-0 ve son olarak Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı son 4 maçta 2 puan elde ederken 10 puan kaybetti. Trabzonspor, evinde oynadığı son 3 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden bordo-mavililer ikinci maçta kazanan taraf olmak istiyor.

Trabzonspor’un yarınki mücadeleye Onur, Pereira, Uğur Demirok, Okay, Novak, Onazi, Kuçka, Sosa, Olcay, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz 11’i ile çıkması bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir ile Beşiktaş 20. randevuda
Başakşehir ile Beşiktaş 20. randevuda
“En büyük sorun top kayıplarıydı”
“En büyük sorun top kayıplarıydı”
VakıfBank final için avantaj elde etti
VakıfBank final için avantaj elde etti
"Bu takımla ligde kalmak istiyoruz”
"Bu takımla ligde kalmak istiyoruz”
“Hakem kararlarında standartsızlık söz konusu”
“Hakem kararlarında standartsızlık söz konusu”
Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı
Fenerbahçe Doğuş son saniyede yıkıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim