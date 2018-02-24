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Trabzon galibiyeti hatırladı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’u etti. Bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla bordo mavililer, 6 hafta aradan sonra kazandı.

24 Şubat 2018 Cumartesi 21:06

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor’u etti. Bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla bordo mavililer, 6 hafta aradan sonra kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Uğur Demirok’un büyük hatasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girerek topu filelerle buluşturdu. 1-0

13. dakikada Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

16. dakikada Alanyaspor’un kullandığı köşe atışında Douglas’ın kafa vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.

45+2. dakikada ceza sahasına sokulan Abdulkadir’in pasında Kucka’nın uzaktan şutunda top farklı şekilde üstten auta çıktı.

65. dakikada Pereira’nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas noktası üzerinde N’Doye kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top kalecide kaldı.

68. dakikada ceza sahası sol çaprazından Yusuf’un ortasında defansın uzaklaştırmak istediği topa Burak Yılmaz vurdu. Kaleciden önce N’Doye kafayla yeniden Burak Yılmaz’a indirdi. Bu oyuncu topu ağlara yolladı. 1-1

71. dakikada Alanyaspor’un sol kanattan kullandığı köşe atışında defanstan dönen topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Emre’nin sert şutunda kaleci Onur topu iki hamlede kontrol etti.

75. dakikada Pereira’nın sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada ceza yayının hemen gerisinden N’Doye’un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.

77. dakikada sol kanattan N’Doye’un pasında topla buluşan Abdülkadir’in ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

82. dakikada Emre Akbaba’nın ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda kaleci Onur topu güçlükle kontrol etti.

KÜNYE

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx

Aytemiz Alanyaspor: Riou xx, Gassama xx, Tzavellas x (M’Billa dk. 81 ?), Wellinton x, Barış xx, Sackey x, Efecan xx, Emre Akbaba xxx, Vilafanez x, Fernandes xx, Douglas x

Yedekler: Ufuk Ceylan, Fofana, N’Sakala, Hasan Emiroğlu, Maniatis, Cenk Ahmet, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, Murat Sevimler

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xxx, Uğur xx, Durica xx, Novak xx, Okay xx, Kucka x (Yusuf Yazıcı dk. 60 xx), Abdülkadir xxx (Onazi dk. 90+5 ?), Sosa xx, Olcay x (N’Doye dk. 46 xxx), Burak xx

Yedekler: Arda Akbulut, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet, Hüseyin Türkmen, Batuhan Artarslan, Bero, Rodallega

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Emre Akbaba (dk. 8) (Aytemiz Alanyaspor), Burak Yılmaz (dk. 68), Abdulkadir (dk. 77) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Durica, Sosa, Onur, Burak (Trabzonspor), Tzavellas, Efecan, Barış, Vilafanez, Douglas, Sackey (Aytemiz Alanyaspor)

(İHA)
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