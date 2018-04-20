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Tolga Zengin: Sürekli anneme küfür ettiler

Beşiktaş’ın file bekçisi Tolga Zengin, derbide bir grubun sürekli annesine küfür ettiğini söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:09
Tolga Zengin: Sürekli anneme küfür ettiler

Beşiktaş’ın file bekçisi Tolga Zengin, derbide bir grubun sürekli annesine küfür ettiğini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi Tolga Zengin, derbide olayların başlangıcını ve taraftarlarla tartışma sebebini sosyal medyadan yaptığı açıklama ile anlattı. Tecrübeli eldiven, “Öncelikle bugün yaşanan olaylarla ilgili çok üzgünüm, çok üzgünüz. Tartışmasız tüm futbol camiasından, böyle bir fotoğrafın içinde olduğum için kendi adıma özür dilerim. Ama müsaade ederseniz konuya ilişkin kısa bir açıklama yapmak isterim. Benim bu dünyadaki en büyük kutsalım ailemdir. O kutsallığın en yüce makamında da rahmetli annem vardır. Bugüne kadar hayatta neyi başardıysam, onun güzel hatırı için ve duaları sayesinde olduğunu bilirim. Bugün adına taraftar demeye utanacağımız bir grup, kulübenin hemen arkasında sürekli olarak anneme küfretti. Biz sporcuyuz, profesyoneliz evet; her şeyden önce evladız, insanız. Bu çirkinlik artık dayanılmayacak noktaya geldiğinde gidip müdahale ettim, ‘Benim annem vefat etmiş, bu yakışıyor mu size!’ dedim. Tek bir kötü söz veya küfür çıkmadı ağzımdan. Ben adını o pis ağızlarına aldıkları annemi bir saniye fazla yaşatmak için canımı verirdim. O sırada Şenol hoca geldi ve tribünden atılan bir cisimle yaralandı. Hep diyoruz, spor mücadeledir ama aynı zamanda kardeşliktir diye. Biz bu topraklarda evimize gelen misafire ikramların en güzelini yaparız, evimizin en güzel yerinde ağırlarız. Biz misafirimizin ailesine, kutsalına küfretmeyiz. Bize hayat böyle öğretilmedi. Tek isteğim, futbolun tüm güzelliklerini yerle bir eden bu insanların tribünlerden uzak tutulmasıdır. Hassasiyetimi anlamanız dileğimle” dedi.

(İHA)
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