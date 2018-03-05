TOFAŞ geriden gelerek Sakarya’yı devirdi

Ligde 19. haftanın kapanış maçında evinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelen TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibini geriden gelip 85-79 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 19. hafta mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Basketbol’u konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Pierria Henry, Sammy Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Raymar Morgan’ın üçlüğüyle buldu. Muhsin Yaşar ve Tony Crocker’ın sayılarıyla 3. dakikada 7-7 eşitliği sağlayan Bursa temsilcisi, Crocker’ın üç sayılık basketiyle 6. dakikada 12-10 öne geçmeyi başarsa da ilk çeyrek 16-16 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyodun başında Pierria Henry’nin basketi sonrası Can Korkmaz, Mehmet Özdoğan ve Harris’in sayılarına engel olamayan ev sahibi ekip, Raymar Morgan, Sammy Mejia ve Tony Crocker’dan skor katkısı alarak 15. dakikada durumu 26-27’ye getirdi. Jankovic, Clavell ve Harris’in kaydettiği basketlerle 18. dakikada 9 sayı farkla (28-37) geriye düşen TOFAŞ Basketbol Takımı, Josh Owens, Henry ve Crocker ile arayı kapatmaya çalışsa da soyunma odasına 34-45 geride girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında Pierria Henry ve kaptan Mejia’nın sayılarıyla farkı yeniden tek hanelere indiren TOFAŞ, Boothe ve Moustapha Fall’ın sayılarına Kenny Kadji ve Raymar Morgan ile karşılık verdi. Taraftarının desteğiyle periyodun son bölümünde enerjisini parkeye yansıtan mavi-yeşilliler, Kenny Kadji, Yiğit Arslan ve Raymar Morgan’ın basketleriyle arayı eritti ve Sammy Mejia’nın üç sayılık basketi farkı 1’e indirdi.

Son çeyreğe 55-56 geride başlayan TOFAŞ, Raymar Morgan’ın turnike basketiyle dördüncü periyodun başında 57-56 üstünlüğü sağladı. Jankovic, Boothe ve Clavell ile skor üreten Sakarya Büyükşehir Basketbol karşısında dirençli kalan Bursa ekibi, Kenny Kadji’nin üçlüğü sonrası Morgan ve Barış Ermiş ile skor bulmaya devam etti. Pierria Henry’nin serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılar bitime 3.45 kala durumu 70-70’e getirirken, Barış Ermiş’in üç sayılık basketi TOFAŞ’a yeniden üstünlüğü getirdi: 73-70. Barış Ermiş’in üç sayılık basketinin ardından Pierria Henry’nin üçlüğüyle son 29 saniyeye 80-73 önde giren TOFAŞ Basketbol Takımı, Sammy Mejia ve Raymar Morgan’ın serbest atıştan kaydettiği sayılarla sonuca giderek parkeden 84-79 galip ayrıldı.

Sakarya Büyükşehir Basketbol karşısında TOFAŞ’ta 21 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle oynayan Raymar Morgan, Bursa ekibinin en skorer ismi oldu. Karşılaşmada Pierria Henry 15 sayı, 3 ribaunt, 5 asist; Tony Crocker 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Sammy Mejia 11 sayı, 5 ribaunt, 3 asiste imza atarken; Barış Ermiş de kaydettiği kritik üçlüklerle maça önemli katkı vererek müsabakayı 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

Ligde üst üste 5. maçını kazanarak galibiyet sayısını 16’ya çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, 20. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. 10 Mart Cumartesi günü Cebeci Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

(Mesut Alan /İHA)