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TOFAŞ, Anadolu Efes’i farklı geçti

TOFAŞ Basketbol Takımı, play-off yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes’i 91-63’lük skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 29 Mayıs Salı günü saat 20.45’de TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak.

27 Mayıs 2018 Pazar 21:14
TOFAŞ, Anadolu Efes’i farklı geçti

TOFAŞ Basketbol Takımı, play-off yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes’i 91-63’lük skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç 29 Mayıs Salı günü saat 20.45’de TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı finaline saha avantajıyla başlayan TOFAŞ, serinin birinci maçında Anadolu Efes’i konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Pierria Henry, Sammy Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Josh Owens beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Tony Crocker’ın üçlüğüyle buldu. Josh Owens, Sammy Mejia ve Crocker’ın elinden bulduğu sayılarla 4. dakikayı 9-8 önde geçen Bursa temsilcisi, Dunston ve Weems’in basketlerine Tony Crocker ve Muhsin Yaşar’ın sayılarıyla karşılık verdi. Yakaladığı hızlı hücumlarla farkı artıran ev sahibi ekip, Pierria Henry’nin sayısı sonrası Tony Crocker ve Kenny Kadji’nin üçlükleriyle skoru 25-16’ya getirip, ilk periyodu Barış Ermiş’in basketiyle 27-17 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk dakikalarında Derrick Brown ve Simon’un basketleriyle hızlı bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 12. dakikada durumu 31-26’ya getirdi. Yiğit Arslan’ın üçlükleriyle kontrolü yeniden eline alan TOFAŞ Basketbol Takımı, Tony Crocker, Raymar Morgan, Berkan Durmaz ve Pierria Henry’nin skor katkısıyla soyunma odasına 50-42 üstün girdi.

Taraftarının desteğiyle üçüncü çeyreğe de coşkulu bir başlangıç yapan TOFAŞ, Sammy Mejia, Pierria Henry ve Tony Crocker’ın basketleriyle bulduğu 7-0’lık seri sonrası farkı 15’e çıkardı: 57-42. Kenny Kadji’nin sayılarının ardından Sammy Mejia üst üste 2 üçlük bularak 25. dakikada 23 sayılık farkı yakaladı: 67-44. Raymar Morgan’ın ardından Kenny Kadji’nin smaçlarıyla durum 73-48’e gelirken, çeyrek Morgan’ın sayılarıyla sonuçlandı: 78-53.

Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyrekte Barış Ermiş’in üçlüğüyle bitime 6.49 dakika kala 27 sayılık farkı yakalayan (83-56) mavi-yeşillilerde kalan bölümde genç oyuncular sahne aldı. Berkan Durmaz ve Muhsin Yaşar’ın skor katkısıyla sonuca giden TOFAŞ, parkeden 91-63 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes karşısında TOFAŞ’ta 16 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynayan Tony Crocker maçın en skorer ismi olurken; Bursa temsilcisinde Sammy Mejia 12 sayı, Raymar Morgan, Kenny Kadji ve Yiğit Arslan 11’er sayı; Muhsin Yaşar 9 sayı, Pierria Henry 8 sayı; Barış Ermiş 7 sayı; Berkan Durmaz 4 sayı ve Josh Owens ise 2 sayıyla oynadı.

İKİNCİ MAÇ 29 MAYIS’TA BURSA’DA

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde üç galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Ev sahibi avantajıyla başladığı serinin ilk maçını 91-63 kazanarak 1-0 öne geçen TOFAŞ, serinin ikinci maçını da 29 Mayıs Salı günü saat 20.45’de evinde oynayacak. Seri, üçüncü maç ile birlikte İstanbul’a taşınacak ve 31 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma sonrası gerekmesi halinde serinin dördüncü maç da 2 Haziran Cumartesi günü saat 18.15’de aynı salonda oynanacak. Seride eşitlik halinde; final niteliğindeki beşinci maç ise 4 Haziran Pazartesi saat 20.45’de Bursa’da yapılacak.

(İHA)
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