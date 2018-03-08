TFFF ’Kadınlar Günü’nü unutmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle resmi internet sitesinden ‘Kadınlar Günü’ mesajı yayınladı.

Dünya Kadınlar Günü, TFF tarafından da kutlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde A Milli Kadın Futbol Takımı fotoğrafı ve Kadınlar Günü ile ilgili video paylaşılarak, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız" ifadelerine yer verildi.

(İHA)