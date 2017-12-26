Terim ile TFF arasındaki davanın ilk duruşması yapıldı

Fatih Terim’in, Milli Takımdaki görevine son verilmesi üzerine 3,5 milyon euro’luk tazminatını alamadığı gerekçesiyle TFF’ye karşı başlattığı hukuk savaşının ilk duruşması görüldü. TFF avukatı haklı neden olmasa teknik adamı değiştirme yoluna gidilmeyeceğini belirtti.

Fatih Terim, A Milli Takım’daki görevine son verildikten sonra sözleşmesindeki 3,5 milyon euro’luk tazminatın ödenmemesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonunu icraya vermişti. TFF’nin bu borca itiraz etmesi üzerine Fatih Terim itirazın iptali davası açmıştı. Terim ile TFF arasındaki davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

İstanbul 17’nci İş Mahkemesinde görülen davanın ön inceleme duruşmasına, davacı Fatih Terim adına avukat Rezan Epözdemir, davalı TFF adına ise avukatlar Murat Öksüz ile Hüseyin Karaahmetoğlu katıldı.

Davacı Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, karşı tarafla barışma ihtimallerinin olmadığını belirterek, “Uyuşmazlık çözüm kurulunun görevi kulüpler ve teknik adamlar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek yönündedir. Davanın tarafı olan TFF’nin bünyesindeki bu kurulun uyuşmazlığı çözülmesi eşitliği ve adil yargılanma hakkına aykırıdır. Terim’in dava dışı Şenol Güneş ile ilgili sunmuş olduğu karar tahkim şartını taşımaktadır. Huzurdaki davada tahkim şartı yoktur. Müvekkilin iş sözleşmesi taraflar arasında akde edilen sözleşmenin erken fesih hakkı kullanılarak feshedilmiştir. Bu husus yazılı fesih bildirimi ile müvekkile bildirilmiştir. İşveren fesih sebebi ile bağlıdır. Daha sonra fesih sebebinin değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle dava dışı Selahattin Aydoğdu ile yaşanan olaya ilişkin haklı nedenle fesih savunmasını kabul etmiyoruz. Bu husus yargılama ile ilgili değildir. Müvekkilin kasten gelen teklifleri reddetmesine ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Hali hazırda müvekkil Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşma imzalamıştır. Talebimiz fahiş değildir. Hakkaniyet indirimine gerek yoktur” dedi.

“TEKNİK ADAM DEĞİŞTİRİLMESİ NEDENİYLE DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE KATILAMADIK”

Davalı TFF vekili ise davanın çözümü için görevli kurumun uyuşmazlık çözüm kurulu olduğunu söyleyerek, “Davacı, Federasyonun yedek üyesi ve Profesyonel Futbol Komitesi üyesi dava dışı Selahattin Aydoğdu’ya yönelik gerçekleştirmiş olduğu fiil nedeniyle sonrasında basın açıklaması yapmış ve bu açıklamasında “Gene olsa gene yaparım” şeklinde beyanda bulunmuştur. Müvekkilim davasının bu beyanı üzerine davacının iş akdinin fesih edilmesine karar vermiştir. Haklı nedenle fesih süresi ilk olayla birlikte başlamış ardından basın açıklaması ile müvekkilimin önüne gelmiştir ve iş akdi 6 günlük hak düşürücü süre içerisinde azledilmiştir. Davacının iş akdinin fesih edilmesi sırasında milli takım ile oynayacağı Dünya kupası eleme maçı oynanacaktı. Bu durumda müvekkilim haklı neden olmasa teknik adamı değiştirme yoluna gitmeyecekti. Kaldı ki teknik adam değiştirilmesi nedeniyle Dünya Kupası elemelerine katılamadık. Tanık dinletmek istiyoruz” diye konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara eksik delillerini sunmak üzere 2 hafta süre verdi. Tanık dinletme taleplerinin gelecek celse değerlendirilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.