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Teniste finalin adı Halep - Wozniacki oldu

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Simona Halep ile Caroline Wozniacki karşılacak.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:42
Teniste finalin adı Halep - Wozniacki oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık’ta tek kadınlarda finalin adı belli oldu. Avusturalya’nın Melbourne şehrinde oynanan yarı final mücadelesinde 1 numaralı seribaşı Simona Halep, 21 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile mücadele etti. Setlerden 6-3, 4-6 ve 9-7 ile 2-1 galip ayrılan Hale, ilk kez Avustralya Açık’ta finaline çıktı.

Yarı finalin diğer maçında ise Caroline Wozniacki, Elise Mertens’i 6-3 ve 7-6’lık setlerle 2-0 mağlup etti. 27 Ocak Cumartesi günü oynanacak finalde Simona Halep, 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile karşı karşıya gelecek.

Son Güncelleme: 25.01.2018 12:57
Anahtar Kelimeler:
Simona HalepCaroline WozniackiAvustralya Açık
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